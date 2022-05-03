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Новости

Годовая инфляция в Грузии в апреле составила 12,8%

03/05/2022 - 14:12
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Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 3 мая, годовая инфляция в апреле составила 12,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 1,8%.

Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах: транспорт (рост на 22,4%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 21,3%); жилье, вода, электричество, газ (рост на 9,4%).

На формирование месячного уровня инфляции в основном повлияло изменение цен в следующих группах: одежда и обувь (рост на 4,9%); транспорт (рост на 3,7%); продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 3,3%).

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03/05/2022 - 14:12
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