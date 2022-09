«Евросоюз строго осуждает визит Александра Лукашенко в самопровозглашенный регион Грузии — Абхазию», — заявил 29 сентября пресс-секретарь Службы внешних связей Еврокомиссии Питер Стано, оценивая «визит» белорусского лидера Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.

«Этот «визит» нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии и является вопиющим нарушением международного права», — добавил он, подчеркнув, что «визит» был осуществлен без согласия правительства Грузии, «которое обладает единственной законной властью над регионом Абхазия».

При этом Питер Стано также отметил, что Александр Лукашенко «не имеет легитимности действовать в качестве главы государства».

«Евросоюз подтверждает свою сильную и твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ», — сказал он.

