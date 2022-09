После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября военной мобилизации в стране сообщения о длинных очередях желающих въехать в Грузию через КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе вызвали волнения на местном уровне. Граждане Грузии требуют от властей ответов о количестве людей, прибывающих из России, и политике, которая будет проводиться в их отношении. Для части общества актуальными стали вопросы установления визового режима для граждан России, ограничения их экономической деятельности и введения моратория на недвижимость.

26 сентября министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили был первым, кто ответил на опасения общественности и заявил, что у нас ситуация не «драматическая» в отношении пересечения границы и «ситуация в этом направлении находится под контролем». Ранее в Службе по доходам отмечали, что «в условиях увеличенного транспортного грузопотока в целом по регионе все таможенные посты перешли на особый режим работы».

Сообщения о пересечении границы

Первые данные о пересечении границы между Россией и Грузией были опубликованы в СМИ вчера днем ​​на основе данных вице-премьера Северной Осетии Ирбека Томаева, согласно которым за последнюю неделю 37 000 автомобилей и 115 000 человек пересекли границу с обеих сторон.

Депутат Грузинской мечты Леван Карумидзе отреагировал на распространенную вчера через различные платформы «ложную информацию» в Twitter и опубликовал статистику граждан России, въехавших в страну с 15 февраля по 25 сентября. По его словам, он опирается на официальные данные МВД. По словам депутата, за указанный период через пункт пропуска «Верхний Ларс» въехал 566 261 гражданин России, выехало 504 038; 100 060 человек прибыли и 94 224 человека вылетели через Тбилисский аэропорт; 78 754 человека въехали и 94 342 человека выехали через таможенный пункт Сарпи. По его словам, в настоящее время в стране находится около 52 тысяч граждан России.

Ответ министра внутренних дел

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сегодня впервые ответил на возникшие в обществе вопросы по поводу въезда граждан России в страну за последнюю неделю. По его словам, распространенная информация о том, что за этот период в страну въехало 250 тысяч граждан России, является ложью.

По его объяснению, примерно 4-5 дней назад было 5 000-6 000 въезжающих (за день), которые увеличились примерно до 10 000, то есть их количество увеличилось на 40-45%.

«Например, позавчера было 11 200 человек, прошлой ночью меньше 10 000, 100 000 и 200 000 человек не входят. Выходят (из страны) около 60% въезжающих в среднем… Летом это были туристы, а не люди, приехавшие с другими целями… На наш взгляд, они избегают призыва на военную службу», — сказал он.

Вахтанг Гомелаури также ответил на критику оппозицией политики правительства в отношении граждан России и заявил, что оппозиция разделилась на две группы: «одни говорят запереть и не пускать вообще, другие говорят, наоборот, пускать чтобы эти люди не шли на войну, не воевали против украинцев». «Может они согласуют в оппозиции, что хотят, пускать этих людей или нет?», — добавил он.

На вопрос, насколько морально оправдан въезд в Грузию граждан России и рассматривается ли вопрос закрытия границы, Гомелаури ответил, что россияне въезжали в Грузию всегда, и прежние власти тоже не имели с этим проблем.

«Граждане России, этнические русские, посещали Грузию годами, и это должно стать проблемой сегодня?. Бывало хуже в масштабах. Господин (Михаил) Саакашвили встречал и раздавал вина, по одной бутылке на машину, русским, заходите, люди, вы мол тут не при чем, это (мол все) Путин. Тогда вы не вспоминали об этом», — сказал он журналистам, добавив: «Граждане России всегда заходили, а сегодня мы должны закрывать?».

Что касается рисков увеличения уровня преступности вместе с притоком граждан иностранных государств, министр внутренних дел заявил, что уровень преступности может увеличиваться или уменьшаться. «Чем больше людей придет, конечно, может (увеличиться). Конечно, вероятность того, что она увеличится, может и не увеличиться».

Что говорят российские граждане, приезжающие в Грузию?

Граждане России говорят о другой реальности. По их словам, граждане активно покидают страну после объявления Путиным военной мобилизации, и Грузия является одной из лучших возможностей для получения убежища. По их словам, гражданам России, приезжающим в Грузию, приходится выстоять очередь в несколько километров и ждать своей очереди даже несколько суток.

Кроме того, на кадрах, снятых дроном, распространенных в СМИ, на КПП «Верхний Ларс» видна большая сплошная очередь из автомобилей и людей. В то же время автомобили, стоящие в пробке, выстраиваются в 4-5 полос.

«Люди не хотят возвращаться, уже несколько дней находятся на границе. Я ехал на машине, но понял, что ехать невозможно, поэтому продал машину и продолжил путь пешком. Я потратил много денег, чтобы пересечь границу», — сказал в разговоре с грузинскими журналистами один из граждан России, прошедших таможенный пост «Верхний Ларс».

«На протяжении 10 км полная неподвижность, через границу пропускают, но очень медленно. Вторая смена пограничников даже не успела добраться до границы, потому что дорога практически перекрыта», — рассказал другой из них.

«Очереди очень длинные, грузинские пограничники меня вообще ни о чем не спрашивали, они просто взяли мой паспорт и поставили печать», — сказал другой молодой человек, въехавший в Грузию вместе через КПП Верхний Ларс.

«Люди ждут перехода (через границу) две-три недели…, стоят и не могут двигаться вперед, все остановилось», — сказал еще один.

По сообщениям СМИ, грузинские пограничники по-иному относятся к северокавказцам и пропускают через границу только этнических русских, но не чеченцев, ингушей и дагестанцев. «Особенно тяжелое положение северокавказцев, (их не пускают через границу) вообще», — сказал один из мужчин телекомпании «Пирвели».

26 сентября во второй половине дня с российской стороны у таможенного КПП Верхний Ларс появились российская бронетехника и военнослужащие. Позже российская сторона уточнила, что возле КПП «Верхний Ларс» будет организован мобилизационный пункт.

Петиция о запрете въезда для граждан России

Партия «Стратегия Агмашенебели» создала очередную петицию с требованием запретить въезд гражданам России в Грузию, которая на данный момент насчитывает около 2 000 подписей. Согласно петиции, «запрет не должен распространяться на граждан России грузинского происхождения. При этом пересечение границы с территории России в Грузию должно быть разрешено для граждан Грузии».

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что закрытие границы для граждан России нанесет ущерб, в первую очередь, гражданам Грузии, проживающим в России. По его словам, «это одна из главных причин», почему правительство не закрывает российско-грузинскую границу. «Помимо этого, есть много вопросов, которые следует учитывать», — добавил он.

