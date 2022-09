Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране военную мобилизацию. По его словам, мобилизация коснется лиц, находящихся в запасе, в первую очередь — тех, кто проходил военную службу и имеет соответствующую военную специальность и опыт.

После принятия президента России решения о мобилизации в Грузии часть общественности и политиков заговорили об опасностях, которые может нести для нашей страны объявленная Владимиром Путиным мобилизация. В частности, по их предположению, граждане России, недовольные решением президента РФ, попытаются покинуть свою страну. На фоне того, что Евросоюз ужесточил для них выдачу виз, а некоторые страны и вовсе ограничили, выезд в Грузию остается самой простой альтернативой. Таким образом, вопрос введения визового режима для граждан России стал актуальным в обществе.

Что должны делать власти и как предотвратить или управлять потенциальными рисками? «Civil Georgia» предлагает взгляды правящей команды и оппозиции на этот вопрос:

Комментарии представителей правящей команды

Ираклий Кобахидзе – председатель Грузинской мечты: «Мы максимально заботимся о национальной безопасности, и общество это видит. Дважды запускалась искусственная кампания, якобы русские туристы будут создавать какие-то угрозы, и оба раза оказывалось, что эта кампания была совершенно безосновательной, фейковой, искусственной и преследовала политические цели. И в этом случае ситуация находится под полным контролем, и власть несет за это ответственность и будет действовать так и дальше. Что касается общих угроз, конечно, угрозы есть. Мы говорили об этом несколько месяцев. Именно поэтому мы призвали все субъекты, в том числе радикальную оппозицию, соответствующие НПО воздержаться от риторики, которая была направлена ​​на войну, воздержаться от провокаций, хотя они продолжали риторику, провокационные действия, которые для нас были неприемлемы. Теперь, особенно когда объявлена ​​новая мобилизация, мы должны быть еще более бдительными и осторожными, чтобы не упустить из виду угрозы».

Николоз Самхарадзе – председатель Комитета парламента по внешним отношениям: «Среди граждан России, о которых вы говорите, также много этнических грузин, вернувшихся в Грузию… Если эти риски могут быть настолько высоки, что нам потребуются законодательные изменения или какое-то ограничение, соответствующие службы должны дать такие рекомендации».

Теа Ахвледиани — государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия: «Угроза на этот раз гипотетическая, когда она может стать реальной, тогда мы обсудим этот вопрос».

Комментарии представителей оппозиции

Бачо Долидзе — Единое национальное движение: «Мы должны относиться очень осторожно ко всему этому. Мы неоднократно говорили, что границу надо максимально контролировать, контролировать кто и с какой целью въезжает… в то же время свободный въезд спецслужб и работающей с ними агентуры, вот главная опасность, с которой мы сталкиваемся и это является основным направлением того, что должно делать нормальное, цивилизованное государство. Однако на самом деле у нас ничего такого не происходит. У нас есть (власть) — союзник России, которая делает все для того, чтобы в нашей стране учитывались интересы Российской Федерации».

Кахабер Кемоклидзе — За Грузию: «Я думаю, что сам факт того, что Путин пришел к такому решению, свидетельствует о том, что людских ресурсов на украинском фронте больше не хватает и Россия проигрывает войну с Украиной… Из-за этого решения большое количество людей уедут из России и будет еще большая волна миграции, что, на мой взгляд, увеличивает риски национальной безопасности. Этот риск становится еще более тревожным в связи с тем, что я подозреваю, что Грузинская мечта не видит или не может видеть эти риски в сегодняшнем контексте. Даже с точки зрения сектора безопасности миграция такого количества людей из враждебного государства и контроль над ними на техническом уровне становится невозможным, даже при наличии политической воли на уровне правящей партии, политического руководства… Риск заключается в том, что никто не знает, в конце концов, когда Кремлю потребуются эти люди, условно, или на внутриполитическом уровне, или для закипания ситуации, когда и как они будут использованы. Контролировать этих людей на уровне технических средств внутренней безопасности практически невозможно. Чтобы всего этого не допустить, следует усилить въезд и регистрацию лиц, прибывающих из враждебного государства, Российской Федерации. То есть таможенник, пограничник должен знать цель приезда конкретного человека, где он собирается жить и т.д. И эти данные должны быть предоставлены в СГБ, которая должна иметь усиленные ресурсы для проверки новой базы данных и иметь возможность контролировать оперативное поле… Для этого нужна политическая воля, а если будет эта воля, будет и решение, но на мой взгляд, в сложившейся ситуации этой политической воли у политического руководства СГБ и вообще Грузинской мечты не будет. Также возможно введение визового режима, это больше политическое решение. Однако вместо визового режима можно придумать совсем другой термин, который будет условно обязывать въезжающего в страну лица предоставлять дополнительную информацию…».

Саломе Самадашвили – Лело за Грузию: «Прямым результатом этого (объявления мобилизации) является то, что в ближайшие дни мы, вероятно, увидим очень большое количество граждан России, пытающихся покинуть свою страну… Грузия сегодня остается самым легким местом, куда граждане России, которые хотят покинуть страну, могут въехать без визы и находиться без каких-либо ограничений в течение года… Мы… с начала войны (в Украине) предупреждали властей, что, учитывая вызовы нашей безопасности, необходимо обсудить введение визового режима с Российской Федерацией. Поскольку власть не предприняла никаких шагов в этом направлении и прямо заявляет, что не намерена обсуждать этот вопрос, мы, Лело Грузия, выступаем с инициативой начать обсуждение принятия соответствующих законодательных поправок в Парламенте Грузии для установления жесткого и краткосрочного визового режима для граждан России, хотя должны быть отдельные исключения… Мы обратимся к другой оппозиционной партии с соответствующим предложением».

Паата Манджгаладзе – Стратегия Агмашенебели: «Более 300 000 граждан России въехали в Грузию… это число не уменьшается, сейчас пошла новая волна, те люди, которые не согласны или не хотят участвовать в войне, прильнули к границам разных стран, страны Европы в основном закрыты для этих людей. Естественно, мы не можем превратить Грузию в место сбора русских «дезертиров». Поэтому допустимы определенные меры безопасности и правила, которые установлены в Европе. Например, установить пограничный контроль с максимальными ограничениями… Мы должны сделать то же самое — пускать только тех, кто против режима… мы должны установить фильтр и ограничения. Это обязательно. Безопасность Грузии не должна ставиться под сомнение, потому что никто не знает, какого происхождения люди придут вместе с т.н. дезентирам».

Гига Бокерия — председатель Европейской Грузии: «Въехало большое количество граждан вражеского государства, что расширяет уже существующие возможности нашего вражеского государства иметь здесь еще более глубокую сеть на будущее, а это уже большая проблема… Как и прежде, сейчас мы должны сосредоточиться на смене этого режима, потому что смена путинского режима является обязательным условием проведения любой эффективной политики».

Гига Лемонджава – исполнительный секретарь партии Дроа: «Объявленная Путиным частичная мобилизация на территории России создает дополнительные угрозы и риски для национальной безопасности и стабильности Грузии. Пока Служба государственной безопасности Грузии занимается незаконным прослушиванием и слежкой за каждым из нас, политическими партиями, журналистами, дипломатами, НПО, духовенством. На границах Грузии находятся тысячи граждан Российской Федерации, о которых у нас нет информации… Необходимо установить визовый режим для граждан России, чтобы мы имели информацию о гражданах России до пересечения границы. Гражданам России следует запретить открывать банковские счета. Необходимо ограничить возможность регистрации бизнеса. А также возможность оформления недвижимости… У нас нет никакой надежды, что откровенно пророссийское правительство Грузии что-то предпримет. Правительство, которое сотрудничает с федеральными службами безопасности России, несмотря на это, граждане Грузии должны осознавать риски и угрозы, стоящие перед страной, и те выходы, которые существуют».

Комментарий Службы по доходам

Служба доходов Грузии также отреагировала на этот вопрос 22 сентября и заявила, что по данным за последние 10 дней «резкой разницы/роста» между въезжающими и выезжающими при пересечении государственной границы Грузии через КПП в Казбеги (Верхний Ларс) нет.

По пояснению службы, пункт пропуска полностью загружен и работает бесперебойно, а ввоз/вывоз товаров, движение автотранспорта, а также осуществление процедур таможенного контроля лиц, пересекающих государственную границу, проходит бесперебойно в 24-часовом режиме».

