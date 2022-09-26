Делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили завершила визит в США в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН, где 22 сентября премьер-министр выступил перед участниками сессии. Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили также провели ряд встреч.

Встреча премьер-министров Грузии и Армении

В рамках своего визита в США Ираклий Гарибашвили провел одну из последних встреч с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой стороны рассмотрели основные вопросы повестки дня сотрудничества двух стран.

По информации Администрации правительства Грузии от 24 сентября, главы правительств двух стран рассмотрели текущую ситуацию на Южном Кавказе и подчеркнули важность разрешения конфликтов мирным путем.

«Глава правительства (Грузии) выразил готовность продолжать играть роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами», — говорится в сообщении Администрации правительства Грузии.

Had a very good meeting w/ @NikolPashinyan to discuss 🇬🇪-🇦🇲relations, along w/ critical importance of peace & stability for our region & beyond. South Caucasus region should become region of opportunities. pic.twitter.com/cbUaLqXcpB — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) September 23, 2022

В свою очередь, по информации Администрации премьер-министра Армении, на встрече Никол Пашинян обратил внимание на оккупацию территорий Армении и сложившуюся ситуацию в результате агрессии, развязанной Азербайджаном против суверенной территории Армении.

Встречи министра иностранных дел

На встрече министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич стороны акцентировали внимание на российско-грузинском конфликте и оккупированных регионах Грузии. Стороны подчеркнули важную роль Совета Европы в процессе мирного урегулирования конфликта, а также в процессе восстановления доверия между разделенным конфликтом населением в виде гуманитарной вовлеченности.

Участники встречи также положительно оценили практику ежегодных докладов генерального секретаря о сложной гуманитарной ситуации и обстановке в области безопасности в оккупированных регионах. Они также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и продолжающуюся войну в Украине.

Enjoyed engaging conversation with CoE SG @MarijaPBuric. Focused on 🇬🇪's successful cooperation with the organization, touched upon the security situation in the region. I expressed gratitude for CoE's unwavering support to our country. pic.twitter.com/mqy7E56zq6 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 22, 2022

В рамках визита в США Илья Дарчиашвили также встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, где стороны акцентировали внимание на активной динамике общения между странами, «что особенно важно на фоне существующих в регионе вызовов, а также в процессе эффективной реализации задач и целей Грузии».

По сообщению МИД Грузии, глава внешнеполитического ведомства Венгрии еще раз подтвердил твердую поддержку своей страны в отношении Грузии на пути реализации цели евроинтеграции страны и выразил готовность помочь в этом направлении.

Илья Дарчиашвили и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили вопрос сотрудничества и взаимной поддержки между Грузией и Турцией в международных форматах.

«Министры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и подчеркнули важность стабильности и мира для устойчивого развития региона. Была подчеркнута решительная поддержка Турцией в отношении Грузии», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Warm and friendly meeting with my Turkish counterpart @MevlutCavusoglu in New York. Exchanged views on key topics of 🇬🇪-🇹🇷 strategic partnership. pic.twitter.com/Mh4G6G8BLR — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

Илья Дарчиашвили и глава МИД Албании Олта Джачка обсудили пути развития и активизации сотрудничества и связей на высоком уровне между Грузией и Албанией. Министры также обсудили решение Еврокомиссии предоставить Грузии европейскую перспективу и текущий процесс выполнения приоритетов Еврокомиссии.

«Была подчеркнута важность обмена опытом Албании на пути к присоединению к Евросоюзу… Также была отмечена политическая и практическая вовлеченность Албании на пути к интеграции в НАТО».

Glad to meet my Albanian colleague @xhacka_olta. We had an engaging conversation regarding the prospects for deepening ties between our countries, as well as sharing experience on the path of European and Euro-Atlantic integration. pic.twitter.com/OaACn0wBuu — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

Илья Дарчиашвили обсудил вопросы двусторонних отношений, а также сотрудничества в рамках международных организаций и перспективы активизации отношений на встрече со своим исландским коллегой Колбруном Гилвадоттиром.

It was my pleasure meeting the FM of Iceland @thordiskolbrun. 🇬🇪 and 🇮🇸 enjoy excellent cooperation in multilateral formats. We expressed readiness to work together to strengthen bonds in coming years. pic.twitter.com/eA7EhPDy0K — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд обсудили вопросы повестки дня двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Delighted to have an opportunity to meet FM of Saudi Arabia 🇸🇦, H.H. @FaisalbinFarhan and exchange views on prospects for enhancing relations between our countries. I extended my best wishes on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/2lUQm6QNpL — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

Илья Дарчиашвили и министр иностранных дел Кувейта Аль-Мухаммад Аль-Сабах обсудили повестку двустороннего сотрудничества и перспективы развития существующих отношений.

Delighted to meet my colleague from Kuwait 🇰🇼, Sheikh Ahmad Nasser Al-Mohammed Al-Sabah. Our countries have worked together to develop strong friendship and we are very much committed to further intensify cooperation and bring our nations closer to each other @MOFAKuwait pic.twitter.com/lX78xPAT7m — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

Министр иностранных дел Грузии также встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади, где стороны выразили готовность активно работать в направлении сохранения и развития существующих связей. Они также подчеркнули активизацию туризма и контактов между людьми между Иорданией и Грузией.

Pleased to meet Jordanian FM @AymanHsafadi to thoroughly discuss 🇬🇪-🇯🇴 partnership that has already broadened and gained new opportunities. We reiterated our will to explore more areas for cooperation. pic.twitter.com/CxqBB3rvqj — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 23, 2022

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