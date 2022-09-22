Премьер-министр и министр ИД продолжают встречи в рамках визита в США

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили продолжают встречи в рамках визита в Соединенные Штаты Америки на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Встречи премьер-министра

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, 21 сентября после встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Турции премьер-министр Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Игнасио Кассисом и обсудил с ним партнерские отношения между двумя странами и «успешное сотрудничество» в различных областях. Согласно той же информации, стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества.

В свою очередь Игнасио Кассис написал в Twitter, что обсудил с премьер-министром Грузии региональные вопросы, в том числе продолжающуюся войну в Украине, европейскую безопасность, энергетический кризис и мандат Швейцарии, как посредника между Грузией и Россией.

В рамках визита в США премьер-министр Грузии также встретился с государственным советником, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, с которым обсудил основные направления повестки двустороннего сотрудничества. Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних связей по многим направлениям и положительно оценили высокую динамику сотрудничества на уровне ведомств.

Встречи министра иностранных дел

По информации МИД Грузии от 21 сентября, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и обсудил приоритетные направления стратегического партнерства между Грузией и США, а также вопросы региональной безопасности.

«Стороны также обсудили вопросы прочного стратегического партнерства между Грузией и США и выразили готовность продолжить совместную работу по углублению сотрудничества между странами, в том числе по укреплению демократических институтов, в сфере обороны и безопасности, а также по направлению укрепления торгово-экономических связей».

Had a great conversation with AS @KDonfried. Welcomed the appointment of Amb. Philip T. Reeker as the 🇺🇸 Senior Advisor for Caucasus Negotiations. Looking forward to continue joint work to further strengthen 🇺🇸🇬🇪 strategic partnership and advance peace & security in our region. pic.twitter.com/5Z28P8WgQz — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 21, 2022

Министр Илья Дарчиашвили также встретился со своим словацким коллегой Ратиславом Качером и обсудил с ним обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Стороны также отметили «значительный вклад» Словакии в Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.

Согласно той же информации, министры иностранных дел двух стран рассмотрели процесс евроинтеграции Грузии и подчеркнули важность решения Европейского совета на этом пути.

Interesting conversation with my Slovak colleague @RastislavKacer on 🇬🇪🇸🇰 bilateral cooperation and ongoing developments across the region. We agreed to continue working together to further deepen ties between our countries. Slovakia's firm support to Georgia is much appreciated! pic.twitter.com/Ds9ZkuCpCl — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 21, 2022

«Успешное» сотрудничество между Грузией и Люксембургом, возможности активизации двусторонних отношений и расширения торгово-экономических связей стали одной из главных тем встречи Ильи Дарчиашили с его люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.

«Министры обратили внимание на возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики и выразили готовность содействовать привлечению в этом направлении представителей соответствующих секторов», — говорится в сообщении МИД Грузии.

At the meeting with my counterpart from Luxembourg, Minister Asselborn, we accentuated traditionally close and friendly relations between 🇬🇪and 🇱🇺. We also expressed readiness and will to explore new areas for further cooperation. Grateful for their strong support to our country. pic.twitter.com/8oyQ3CEKKt — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 21, 2022

Илья Дарчиашвили и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили повестку двусторонних отношений между Грузией и Польшей и успешное сотрудничество в рамках международных организаций.

«Министры подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления связей между двумя странами и выразили готовность укреплять существующие форматы сотрудничества в этих целях. На встрече обсуждалась обстановка безопасности в регионе и важность поддержки Грузии со стороны партнеров в свете вышеизложенного», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Delighted to meet a good friend & supporter of 🇬🇪, my Polish counterpart @RauZbigniew. 🇬🇪🇵🇱 coop maintains a good momentum of development& we stand ready to strengthen it further. 🇵🇱's support to 🇬🇪 is crucial, especially on the background of the ongoing processes in the region. pic.twitter.com/bI0phEYDT4 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 22, 2022

18 сентября грузинская делегация отбыла в США для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В состав делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят также министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава Администраци правительства Реваз Джавелидзе. По сообщению Администрации правительства Грузии, глава правительства Грузии выступит перед участниками 77-й сессии Генассамблеи 22 сентября.

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