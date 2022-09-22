Премьер-министр и министр ИД продолжают встречи в рамках визита в США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Илья Дарчиашвили продолжают встречи в рамках визита в Соединенные Штаты Америки на 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
- Глава МИД Грузии встретился с коллегами в рамках визита в США
- Ираклий Гарибашвили находится с визитом в США в рамках сессии ГА ООН
Встречи премьер-министра
По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, 21 сентября после встреч с генеральным секретарем ООН и президентом Турции премьер-министр Гарибашвили встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Игнасио Кассисом и обсудил с ним партнерские отношения между двумя странами и «успешное сотрудничество» в различных областях. Согласно той же информации, стороны выразили готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества.
В свою очередь Игнасио Кассис написал в Twitter, что обсудил с премьер-министром Грузии региональные вопросы, в том числе продолжающуюся войну в Украине, европейскую безопасность, энергетический кризис и мандат Швейцарии, как посредника между Грузией и Россией.
В рамках визита в США премьер-министр Грузии также встретился с государственным советником, министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, с которым обсудил основные направления повестки двустороннего сотрудничества. Кроме того, стороны подчеркнули важность укрепления двусторонних связей по многим направлениям и положительно оценили высокую динамику сотрудничества на уровне ведомств.
Встречи министра иностранных дел
По информации МИД Грузии от 21 сентября, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и обсудил приоритетные направления стратегического партнерства между Грузией и США, а также вопросы региональной безопасности.
«Стороны также обсудили вопросы прочного стратегического партнерства между Грузией и США и выразили готовность продолжить совместную работу по углублению сотрудничества между странами, в том числе по укреплению демократических институтов, в сфере обороны и безопасности, а также по направлению укрепления торгово-экономических связей».
Министр Илья Дарчиашвили также встретился со своим словацким коллегой Ратиславом Качером и обсудил с ним обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Стороны также отметили «значительный вклад» Словакии в Миссию наблюдателей ЕС в Грузии.
Согласно той же информации, министры иностранных дел двух стран рассмотрели процесс евроинтеграции Грузии и подчеркнули важность решения Европейского совета на этом пути.
«Успешное» сотрудничество между Грузией и Люксембургом, возможности активизации двусторонних отношений и расширения торгово-экономических связей стали одной из главных тем встречи Ильи Дарчиашили с его люксембургским коллегой Жаном Ассельборном.
«Министры обратили внимание на возможности сотрудничества в сфере транспорта и логистики и выразили готовность содействовать привлечению в этом направлении представителей соответствующих секторов», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Илья Дарчиашвили и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили повестку двусторонних отношений между Грузией и Польшей и успешное сотрудничество в рамках международных организаций.
«Министры подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления связей между двумя странами и выразили готовность укреплять существующие форматы сотрудничества в этих целях. На встрече обсуждалась обстановка безопасности в регионе и важность поддержки Грузии со стороны партнеров в свете вышеизложенного», — говорится в заявлении МИД Грузии.
18 сентября грузинская делегация отбыла в США для участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В состав делегации, возглавляемой премьер-министром Ираклием Гарибашвили, входят также министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава Администраци правительства Реваз Джавелидзе. По сообщению Администрации правительства Грузии, глава правительства Грузии выступит перед участниками 77-й сессии Генассамблеи 22 сентября.
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