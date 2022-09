Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 22 сентября выступил перед участниками 77-й сессии Генассамблеи ООН и рассказал об оккупации Россией территорий Грузии, евроатлантической интеграции, защите прав человека, поддержке Грузией Украины, политике мирного соседства и лидирующей позиции страны в различных международных рейтингах. Он также обратил внимание на двузначный экономический рост страны.

За выступлением премьер-министра в ООН последовали отличающиеся друг от друга оценки правящей команды и оппозиции, «Civil Georgia» предлагает позиции сторон по этому вопросу:

Комментарии представителей правящей команды

Гия Вольский – Грузинская мечта/вице-спикер Парламента: «Высказывания оппонентов по поводу того, что 12 статей не выполняются, на самом деле у нас совсем другое, по поводу 12 статей, которые передал нам Евросоюз, конечно, это не только неправильно и безосновательно, но и что-то вроде бессильной попытки борьбы на том фоне, когда по всем вопросам, в том числе в Парламенте, в том числе в формате текущей работы, были даны ответы на все вопросы. Подготовлены проекты высокого уровня по всем направлениям, об этом говорил премьер-министр».

Михаил Сарджвеладзе – Грузинская мечта/председатель Комитета по правам человека и гражданской интеграции: «Это было одно из выдающихся и действительно ценных выступлений. Речь шла обо всем, что является самым приоритетным и важным. Во-первых, это внешние ориентиры развития страны и траектория, по которой идет наша страна, и с этой точки зрения, я думаю, это было абсолютно четкое и ясное заявление относительно того, где находится Грузия и куда движется ее будущее развитие. Во-вторых, что не менее важно, это была речь достойного первого лица суверенного государства, истинного, достойного государства».

Гиви Миканадзе — Грузинская мечта: «Это было очень успешное выступление премьер-министра как главы страны на Генеральной Ассамблее ООН, которое услышали около 200 руководителей стран, и это была возможность акцентировать внимание общественности на важных вопросах, в которых Грузия добилась значительного прогресса, а также вызовах, стоящих перед страной. Особое внимание было уделено предоставленной Грузии европейской перспективе и реализации плана из 12 пунктов, над которым активно работают Парламент и весь политический спектр, чтобы Грузия в ближайшее время получила статус кандидата в члены Евросоюза».

Оценки представителей оппозиции

Гиорги Ботковели — Единое национальное движение: «Не знаю, сколько времени уходит на то, чтобы подготовиться, когда он едет в Соединенные Штаты Америки или в какую-нибудь европейскую страну, чтобы представить себя там по-другому, но на самом деле все хорошо узнали, что представляет собой т.н. премьер-министр Гарибашвили и правительство Грузинской мечты в целом. Поэтому лучше, чтобы они действительно заботились о развитии этой страны, что больше обрадует наших партнеров, но они не заботятся о развитии грузинского государства или выполнении реальной работы, которая принесет нашей стране имя, как за пределами, так и внутри страны, возродить экономику, Грузинская мечта об этом не заботиться».

Хатуна Самнидзе — Республиканская партия: «Премьер-министр, конечно же, не говорит с нашими партнерами о тех постыдных решениях, которыми являются, например, изгнание неправительственных организаций из рабочих групп. Экономика ни то что развивается, такой социальный фон в стране… Понятно, что премьер-министр не будет говорить об этом открыто, но он должен хотя бы говорить о политических проблемах и вызовах с нашими партнерами, где без поддержки их партнеров демократически развиваться будет очень сложно».

Паата Манджгаладзе – Стратегия Агмашенебели: «То, о чем говорил в Америке премьер-министр с этой трибуны, похоже, скрывают от Гурама Мачарашвили и той четверки, или скрывают от пропагандистов Грузинской мечты. Эти говорили, что великая держава, Америка, принуждает нас к войне, а оказывается, премьер-министр говорил иначе, и на самом деле дело обстояло иначе. Поэтому не будем поддаваться пропаганде Грузинской мечты. Грузинская мечта — это пророссийская сила».

Анна Бучукури – За Грузию: «В то время, когда он говорил о том, что, якобы, его команда отлично выполнит 12 пунктов, параллельно с этим мы видим здесь процессы, что в основных случаях его партия воздерживается от наиболее важных реформ; В то время, когда он говорит об экономическом кризисе, в том числе в ООН, он сказал невероятную фразу, именно в это время люди, особенно молодежь, бегут из Грузии, потому что не видят перспектив в стране».

