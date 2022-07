Еще один российский блогер говорит, что его не впустили в Грузию

Настроенный критически к Кремлю еще один российский блогер Алексей Романов говорит, что ему отказали во въезде в Грузию после того, как он прождал около 6 часов на КПП «Садахло» на грузино-армянской границе.

19 июля Алексей Романов написал в Facebook, что МВД Грузии передало ему документ, в котором в качестве причины отказа указаны «иные случаи, предусмотренные законодательством Грузии».

Сам Романов предполагает, что причиной отказа стала его журналистская деятельность и репортажи, снятые в Грузии осенью, когда граждане проводили акции протеста с требованием освобождения из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Civil Georgia» обратилcя в МВД за более подробной информацией об отказе Романову во въезде в Грузию. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

У Алексея Романова есть свой канал на платформе YouTube — «Романов», через который он активно критикует представителей действующей российской власти. По данным СМИ, после притеснений со стороны ФСБ России в прошлом некоторое время проживал в Грузии.

В последнее время лицам, критикующим Кремль, несколько раз отказывали во въезде в Грузию. Например, в марте не пустили в страну журналиста независимого русскоязычного издания «Медиазона» Давида Френкеля, а также журналиста независимой телекомпании «Дождь» Михаила Фишмана. Отказано было во въезде в Грузию и главной соратнице находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального Любови Соболь.

