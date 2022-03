Журналист «Дождя» говорит, что его не пустили в Грузию

Журналист и ведущий российского независимого телеканала «Дождь» Михаил Фишман заявил, что его не пустили в Грузию, и не объяснил причины отказа. На данный момент телеканал «Дождь» временно прекратил вещание из-за запретов, установленных властями России.

«Очевидно совершенно, что меня не пустили именно потому, что я известный журналист в России», — сказал Фишман Грузинской службе Радио Свобода 6 марта.

«Что я могу сказать, это внутреннее дело Грузии», — сказал он, добавив, что «это демонстрация отношения в моем лице к независимой журналистике российской, которая сейчас испытывает риски, которых не испытывала никогда».

Говоря о предполагаемом отказе, Фишман сообщил, что по прибытии в Грузию его около часа остановили пограничники, а его 14-летнюю и 4-летнюю дочерей пропустили в страну без каких-либо препятствий.

Фишман также отметил, что пограничники спросили его о цели и продолжительности визита и позже отказались пропустить его.

После отказа во въезде в Грузию Фишман покинул страну вместе с младшей дочерью.

Журналист отметил, что покинул Россию 2 марта после того, как накануне российские власти заблокировали сайты телеканала «Дождь» и радио «Эхо Москвы» и стало ясно, что телеканалу также грозит закрытие.

Фишман сказал, что планировал пробыть в Грузии около двух недель, где находятся в настоящее время его старшая дочь и другие родственники.

Журналист также заявил, что его могут арестовать в России, потому что принятый поспешно закон о запрете распространения т.н. «фейковых» новостей о войне против Украины, может быть задействовать задним числом.

НПО «Коалиция за адвокацию медиа» заявила 6 марта, что факт ограничения свободы журналиста может быть дискриминационным.

Коалиция призвала власти Грузии «не создавать искусственных препятствий при пересечении границы для российских журналистов, преследуемых за профессиональную деятельность».

По мнению коалиции, государство должно объяснить, что стало причиной того, что Михаила Фишмана не пустили в страну.

«Civil Georgia» обратилcz за комментарием в МВД Грузии. Ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

За последние несколько месяцев людям, критикующим Кремль, несколько раз отказывали во въезде в Грузию. Среди них была Любовь Соболь, одна из соратниц находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

