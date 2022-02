Российский оппозиционный политик заявил, что его не пустили в Грузию

Еще один российский оппозиционный политик Андрей Давыдов заявил, что его не пустили в Грузию, и не объяснили причины своего отказа во въезд в страну.

15 февраля Давыдов опубликовал в Twitter фотографию, на которой запечатлено предположительно решение МВД Грузии «Об отказе в выдаче грузинской визы и въезде в Грузию через государственную границу Грузии».

По словам Давыдова, он не нарушал закон и решение об отказе во въезде является «исключительно политическим решением». По словам оппозиционного политика, Москва предоставила Тбилиси список лиц, визит которых в Грузию она считает «нежелательным».

Давыдов отметил, что когда пограничники проверили его данные в системе, они получили сообщение и начали связываться с Тбилиси. «Решение принималось там», — добавил он.

Оппозиционный политик также заявил, что другие граждане России беспрепятственно пересекли границу.

Давыдов не уточнил, откуда он пытался попасть в Грузию.

«Civil Georgia» 16 февраля обратился в МВД Грузии за комментарием, но ответа пока не последовало.

До Давыдова во въезде было отказано еще нескольким российским оппозиционным политикам, в том числе Игорю Ефремову, Дмитрию Гудкову и Любови Соболь.

В прошлом Давыдов был членом Альянса зеленых и социал-демократов вместе с тогдашним депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым и его отцом Геннадием Гудковым. Нынешние связи Давыдова «Civil Georgia» на данном этапе не смог установить.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)