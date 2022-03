Журналист «Медузы» говорит, что его не пустили в Грузию

Журналист еще одного настроенного к Кремлю критически российского независимого издания «Медуза» Давид Френкель говорит, что ему не разрешили въехать в Грузию после 14-часового ожидания на границе.

По его словам, пограничники на протяжении всего этого времени куда-то звонили, пожимая плечами, а иногда даже извиняясь за то, что сами не знают, как себя вести, и ждут ответа «сверху».

«В итоге я отказался. «В итоге отказ. Не кормили, но из жалости пустили на диван», — написал он в Twitter 10 марта.

«Мне нравится, что грузинские власти пишут, что все отказы на месте принимают пограничники», — сказал он.

Ранее супруга Френкеля Варя Михайлова написала в Facebook, что они ехали 40 часов на пути в Грузию, затем двое суток ждали открытия границы из-за схода лавин, после чего 8 часов на границе с Россией и 14 часов на границе с Грузией ждали только для того, чтобы дождаться получить отказ во въезде ее мужу, а в качестве оснований назвали «другие причины».

По ее словам, в последние дни во въезде в Грузию отказали еще нескольким представителям независимых СМИ, «которые с невероятными рисками сейчас пишут правду про войну».

Ранее, 5 марта, журналиста и ведущего российского независимого телеканала «Дождь» Михаила Фишмана не пустили в Грузию без объяснения причин. «Очевидно совершенно, что меня не пустили именно потому, что я известный журналист в России», — сказал он Грузинской службе Радио Свобода в марте.

Еще 6 марта Коалиция за адвокацию медиа призвала власти Грузии «не создавать искусственных барьеров при пересечении границы для российских журналистов, преследуемых за профессиональную деятельность».

МВД Грузии не делало публичных объяснений, почему журналиста «Медузы» не выпустили в страну. 10 марта глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил журналистам, что не знает, почему именно журналиста «Дождя» не пустили, но добавил, что причиной будет нарушение «обычных прописанных правил».

«Многих людей мы не пустили, более 100. Одним из них, вероятно, был и он (Фишман»), я не знаю», — сказал он журналистам.

За последние несколько месяцев людям, критикующим Кремль, несколько раз отказывали во въезде в Грузию. Среди них была Любовь Соболь, ключевая соратница находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального.

