Президент и оппозиция скептически отнеслись к плану Грузинской мечты по получению статуса кандидата в члены ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и основные оппозиционные партии скептически отнеслись к плану правящей партии Грузинская мечта, согласно которому страна должна выполнить 12 рекомендаций/приоритетов Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе представил план 1 июля. Ниже приведены комментарии представителей оппозиции и президента:

Генеральный секретарь Единого национального движения Петре Цискаришвили расценил предложение правящей партии, как попытку ослабить заряд проевропейского протеста.

«Очевидно, что они ничего не сделают. Если они хотели бы что-то сделать, то не надо говорить с оппозицией по телевидению, они могут сами инициировать соответствующие законы, в том числе предпринять шаги, связанные с деолигархизацией; Задержать и наказать тех, кто причастен к организованной преступности», — сказал Цискаришвили в интервью телекомпании «Пирвели» 1 июля.

Исполнительный секретарь партии «За Грузию» Бердиа Сичинава в интервью телекомпании «Пирвели» 2 июля отметил, что «сведение вопроса к рабочим группам и комитетам, естественно, не вызывает ожиданий, что власти готовы осуществлять коренные реформы». «Наша политическая партия в целом приветствует любые инициативы, которые будут реалистичными… Однако доверия к Грузинской мечте нет», — сказал он.

Депутат от партии «Лело за Грузию» Саломе Самадашвили назвала инициативу правящей партии «имитацией процесса». По ее словам, путь к деполяризации лежит в заключенном при посредничестве ЕС соглашении между грузинскими политическими партиями от 19 апреля 2021 года, из которого правящая партия вышла в июле прошлого года.

Самадашвили отметила, что власть, которая не сумела принести стране статус кандидата в члены Евросоюз, должно уйти в отставку. «Необходимо создать правительство национального согласия, которое будет временным, выполнит 12 требований и приведет страну к следующим выборам, которые должны пройти в справедливой и свободной среде».

Председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил: «На том фоне… какой курс взят режимом Иванишвили, это предложение является просто цинизмом, и никто не должен даже рассматривать его всерьез». «У нас должна быть одна задача — мирным путем отстранить этот режим от власти путем мобилизации общества. Это требует серьезной работы», — сказал Бокерия.

Комментарий президента Саломе Зурабишвили

Президент Саломе Зурабишвили в письме, опубликованном вчера в Фейсбуке, отметила, что как обнародованный план Ираклия Кобахидзе, так и призывы гражданских активистов к отставке премьер-министра Ираклия Гарибашвили, «не имеют ничего общего с реальным общенациональным согласием или планом действия, необходимым для получения статуса кандидата в члены ЕС».

«Выражение европейского духа народа является великой силой и защищает честь нашей страны. Этот путь не должен быть изменен», — написала президент.

«И все мы — те, кто несет ответственность, — обязаны отвечать на ожидания общества действиями и реальным, а не словесным, национальным согласием, сформированным вокруг плана действий! И после этого будет видно, кто чего хочет: Европы или власти!».

