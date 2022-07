Келли Дегнан обеспокоена сообщениями о насилии

Посол США в Грузии Келли Дегнан выразила обеспокоенность и разочарование в связи с сообщениями о насилии в отношении оппозиционных политиков и гражданских активистов. Оппозиционные политики и гражданские активисты проводят агитационную кампанию перед запланированным на 3 июля проевропейским, антиправительственным митингом.

В беседе с представителями СМИ посол Дегнан отметила вчера, что «мы видим, как насилие используется для подрыва, ограничения и отрицания конституционных прав человека».

Посол США также ответила на обвинения, озвученные основателем телекомпании «Пирвели» Вато Церетели. По словам Церетели, 30 июня, на мероприятии, посвященном Дню независимости США в американском посольстве, на него напали депутаты Грузинской мечты.

«Вчера у нас было замечательное мероприятие, посвященное Дню независимости Америки… Мы были немного разочарованы тем, что эта информация затмила мероприятие, которое в остальном было очень позитивным и счастливым событием…».

«Нам неизвестно, был ли инициирован какой-либо правовой процесс, однако бесспорно, что насилие недопустимо, особенно когда есть тенденция нападений на представителей СМИ», — сказала посол, подчеркнув, что посольство изучает данную информацию.

