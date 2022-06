Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что распространенный в Грузии «коварный нарратив» о том, что Соединенные Штаты хотят вовлечь страну в войну российско-украинскую войнувзят из «Руководства по дезинформации ФСБ России».

Выступая перед журналистами в рамках LGBT+ региональной конференции «Тбилиси Прайда» 30 июня, посол США подчеркнула, что «Соединенные Штаты не хотят распространения этой войны никуда. Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы остановить эту войну как можно скорее».

«Эту агрессию и жестокую войну против Украины начал именно Пути, и именно Путин может остановить эту войну», — сказала Дегнан.

Во второй раз за этот месяц посол США публично ответила на обвинения о попытках вовлечь Грузию в войну. Несколько экспертов, приближенных к правящей Грузинской мечте, недавно заявили, что власти Грузии стали объектом растущей критики со стороны Запада по вопросу поддержки демократии. Мнения экспертов широко освещались телекомпанией «Имеди».

Вчера депутаты Парламента Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари, которые на днях покинули правящую партию, заявили, не упомянув США, что «никто не предоставит Грузии статус кандидата (в члены ЕС) и по истечению шести месяцев, если до тех пор страна не подключится к войне или не введет санкции против России».

Посол США отметила, что Соединенные Штаты и Европа являются друзьями Грузии, которые за последние 30 лет сделали все, что в их силах, чтобы помочь Грузии на ее пути к евроатлантической интеграции.

«Думаю, очень важно, чтобы грузины помнили, что 20% территории Грузии оккупированы Россией. Это Россия пыталась убить ваш язык. Именно Россия разграбила ваши церкви и превратила их стойла для животных», — сказала посол.

По ее словам, «если есть какие-то вопросы о том, что значит дружба России для Грузии, то вам просто нужно взглянуть на административную пограничную линию, чтобы увидеть, что ваши друзья находятся в США и Европе. Это путь к миру, стабильности и процветанию в Грузии».

