Основатель ТВ «Пирвели» говорит, что его избили депутаты от Грузинской мечты

Основатель телекомпании «Пирвели» Вато Церетели говорит, что 30 июня, во дворе Посольства США в Тбилиси, где проходило мероприятие, посвященное Дню независимости США, его избили депутаты правящей Грузинской мечты.

По словам Вато Церетели, он стоял отдельно, когда к нему направился председатель парламентского Юридического комитета Анри Оханашвили, а за ним последовали еще три депутата от Грузинской мечты — Ираклий Заркуа, Бека Одишария и Леван Мгалоблишвили.

«(Оханашвили) сжал мне руку, начал разборки, что-то кричал мне, потом взмахнул второй рукой мне в лицо. Прежде чем я пришел в себя, другой (Мгалоблишвили) также взмахнул рукой. Оба раза попали мне по лицу», — сказал он.

По словам Церетели, инцидент происходил в течение примерно 15 секунд, настолько быстро, что он даже не успел проанализировать ситуацию. По его словам, Оханашвили также бросил в него стакан.

По словам Вато Церетели, у инцидента было «много очевидцев», а также инцидент могли зафиксировать камеры, установленные по периметру. Соответственно, он попросил посла США в Грузии обнародовать записи и передать их СМИ.

Ответ депутатов Грузинской мечты

У обвиняемых в насилии депутатов другая версия случившегося во дворе Посольства США.

По словам Анри Оханашвили, все было наоборот. К нему подошел сам Вато Церетели, сказал, что хочет что-то сказать, отвел его в сторону и «около уха позволил себе недозволенное».

«Он устроил грязную провокацию, что было невероятно, и сразу же быстрым шагом двинулся и скрылся в толпе», — сказал он, добавив, что после этого Церетели снова повстречался ему, и в это время он потребовал ответа у основателя ТВ «Пирвели», «как он посмел такой грязный поступок?».

«Вновь начался соответствующий разговор и была реакция с моей стороны. Он получил ответ, который он заслуживал, ответ, который (дал бы) любой грузинский мужчина, у которого есть достоинство и для которого такая грязная провокация оскорбительна», — сказал Оханашвили.

По его словам, за этим «последовала небольшая стычка, в том числе физическая, после чего на этом дело и закончилось».

«Необходимо выяснить, в каком состоянии находился этот человек, под наркотическим или иным опьянением», — добавил Оханашвили.

Депутат Ираклий Заркуа также повторил, что в отношении Оаханашвили имела место «грязная провокация», и заявил, что Вато Церетели обратился к председателю Юридического комитета с такими «оскорбительными словами, что мне даже неудобно написать тут».

Он также подчеркнул, что противостояние произошло только между Церетели и Оханашвили, а остальные депутаты их разводили. «Сейчас я слышу из оппозиционных СМИ, что получается, что якобы 4 человека избили его, это абсолютная ложь и никуда не вписывается!», — добавил депутат.

«Он (Церетели) сделал все, чтобы там произошла провокация… На такую ​​провокацию всегда будет дан такой адекватный ответ», — сказал Леван Мгалоблишвили.

Реакция Посольства США, Хартии журналистской этики и Коалиции за вдокацию СМИ

Посольство США на произошедшее отреагировало еще вчера и заявило, что посольству «известна информация о противостоянии на территории Посольства во время мероприятия, посвященного нашему Дню независимости. Мы изучаем эту информацию».

Хартия журналистской этики Грузии также осудила произошедшее в Посольстве США и призвала депутатов Грузинской мечты взять ответственность, а правящую команду — воздерживаться от насильственных действий, «чтобы не поощрять насилие в отношении представителей СМИ в дальнейшем».

Хартия считает, что насилие в отношении представителей СМИ связано с нерасследованными фактами насилия в отношении журналистов, с одной стороны, и агрессивной риторикой представителей власти, с другой.

«Важно, чтобы насильственные действия не стали дополнительным стимулом для преступлений, направляемых на представителей СМИ», — заявила хартия.

«Коалиция за адвокацию СМИ» также выразила обеспокоенность «фактом насилия со стороны депутатов правящей партии» и «оценками, последовавшими за насильственными действиями» и призвала Грузинскую мечту «сделать соответствующие заявления, чтобы прекратить участившиеся нападения на представителей СМИ».

