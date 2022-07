Посол Грузии во Франции Теа Катукия подала в отставку из-за давления

Посол Грузии во Франции Теа Катукия подала в отставку с занимаемой должности и заявила, что находилась под «постоянным давлением» со стороны министерства. В МИД Грузии опровергли «клеветнические обвинения» и заявили, что Катукия была отозвана самим министерством за невыполнение своих обязанностей «должным образом».

Теа Катукия была назначена на эту должность в 2019 году. По имеющимся данным, ее кандидатуру представила президент Саломе Зурабишвили. Тея Катукия имеет двойное гражданство Грузии и Франции, и до назначения послом она была главным редактором французского журнала Diplomatie.

«Глубоко укоренившаяся клановая и клиентистская практика»

В опубликованном 1 июля сообщении в Facebook о своей отставке с должности посла Катукия поблагодарила президента Зурабишвили за ее выдвижение на этот пост и сказала, что ее главной целью была «максимальная защита интересов Грузии без политической предвзятости и сближение нашей страны с Францией и Евросоюзом».

«С первого же дня я стала свидетелем ряда серьезных нарушений и структурных неполадок в посольстве, что существенно вредит интересам и имиджу представительства Грузии во Франции», — сказала она.

По словам Катукия, «клановая и клиентистская практика глубоко укоренились в системе, что противоречит тем ценностям, которые я отстаиваю, и целям и устремлениям, которые у меня есть в отношении Грузии».

По словам Катукия, в значительно ограниченных условиях деятельности из-за пандемии Ковид-19 она «твердо» продолжала «защищать европейское будущее Грузии на встречах с лицами, принимающими решения во Франции».

«Данная миссия носила и несет особую нагрузку, учитывая, что сегодня наша страна находится на важном этапе истории», — подчеркнула Катукия.

Критика власти

«Сегодня европейское будущее нашей страны и ее демократическое развитие зависят исключительно от политического выбора правительства Грузии», — заявила она и добавила, — «В помянутом ключевом контексте важные кадровые и структурные проблемы, насколько я сама была свидетелем, и с которыми сталкивается дипломатическая служба Грузии, мешает стране проводить эффективную внешнюю политику в ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся».

Посол покинула свой пост на фоне растущих разногласий между правительством и президентом Зурабишвили и требований со стороны общественности об отставке правительства. Примечательно, что Саломе Зурабишвили заявила, что заявления правительства мешают Грузии отстаивать свою кандидатуру в члены ЕС.

«Я не пожалею усилий, чтобы сделать движение Грузии к Европейскому союзу и в целом к ​​демократическим, прогрессивным и толерантным ценностям необратимым», — заявила Теа Катукия.

Ответ Министерства иностранных дел

«Мы удивлены клеветническими обвинениями госпожи Теи Катукия в адрес МИД Грузии», — так МИД Грузии отреагировал на заявление Теи Катукия.

«Посол подала в отставку на основании предварительной консультации с ней, в ходе которой госпоже Тее Катукия было разъяснено, что ведомство недовольно ее деятельностью во время ее пребывания на посту посла во Франции», — заявили в министерстве.

По заявлению МИД Грузии, «к сожалению, ей не удалось обеспечить надлежащее выполнение возложенных на нее прав и обязанностей и надлежащую защиту интересов Грузии в этой важнейшей европейской стране».

В министерстве также подчеркнули, что «отношения Грузии с Франуией, в том числе, с учетом текущей повестки дня европейской и евроатлантической интеграции нашей страны, перешли к важнейшему этапу, что требует откомандирования высококвалифицированного и опытного дипломата на руководящую должность в посольство».

Теа Катукия также ответила на заявление МИД. «Это очередная беспрецедентная ложь и клевета. У меня документы, подтверждающие все. Такое заявление было большой ошибкой со стороны министерства», — написала она телекомпании «Формула» в виде короткого текстового сообщения.

