В связи с нападением на оператора телекомпании «Пирвели» задержаны два человека

Специальная следственная служба Грузии сообщила 21 июня, что задержаны два человека по делу о насилии в отношении оператора телекомпании «Пирвели» Мурмана Зоидзе в Батуми.

По сообщению службы, дело в отношении задержанных возбуждено по ч. 2 ст. 156 УК Грузии, которая касается преследования по признаку профессиональной деятельности и предусматривает максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Первоначально дело расследовалось по ч.2 ст. 154 УК, которая касается незаконного вмешательства в профессиональную деятельность журналиста.

По данным Следственной службы, 18 июня 2022 года в 23:15 в городе Батуми, на территории парка 6 Мая, обвиняемые нанесли словесное и физическое оскорбление Мурману Зоидзе при исполнении им своих профессиональных обязанностей.

Телеканал «Пирвели» поздно вечером 19 июня сообщил, что на оператора телекомпании напали до пяти человек во время исполнения профессиональных обязанностей.

Региональный представитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Малхаз Чкадуа, который был свидетелем инцидента, рассказал ТВ «Пирвели», что оператор, который находился на месте вместе со своими детьми, готовил респондента к прямому эфиру, когда двое молодых людей вышли из парка, и когда выяснили, что это оператор ТВ «Пирвели», ему сначала нанесли словесное оскорбление, а потом избили.

По его словам, после этого к нападавшим присоединились еще несколько человек, и когда граждане попытались их развести, они покинули место происшествия и продолжали ругаться матом издалека.

НПО Коалиция за адвокацию СМИ, которая работает по правам СМИ, отреагировала на инцидент в Батуми, заявив, что «власти должны с ответственностью относиться к профессиональной уважение журналистов» и что «члены правительства должны изменить укоренившуюся вредную практику против журналистов».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)