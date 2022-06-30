Премьер Грузии встретился с мировыми лидерами в рамках саммита НАТО
В рамках Мадридского саммита НАТО премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 июня встретился с мировыми лидерами, в том числе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, а также американскими сенаторами и конгрессменами.
На встрече с Шарлем Мишелем премьер-министр Гарибашвили еще раз выразил готовность властей Грузии неустанно работать над выполнением приоритетов, установленных Еврокомиссией для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС.
«Мы готовы помочь Грузии в процессе реализации реформ», — написал Шарль Мишель в Twitter после встречи.
Решение Европейского совета предоставить Грузии перспективы членства в ЕС и существующее партнерство между двумя странами стали основными вопросами, которые обсуждались на встрече Гарибашвили с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Гарибашвили выразил готовность к углублению сотрудничества с Францией и пригласил президента Макрона в Грузию.
На встрече со своим британским коллегой Борисом Джонсоном премьер-министр Гарибашвили обсудил стратегическое партнерство и тесные двусторонние отношения.
Позже премьер-министр Грузии написал в Twitter, что «мы придаем большое значение стратегическому сотрудничеству между Грузией и Соединенным Королевством, которое включает твердую поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, содействие укреплению государственных институтов и демократическому развитию Грузии».
В ходе визита премьер-министр Грузии также встретился с сенаторами и конгрессменами США. Американскую делегацию возглавляли председатель Европейского подкомитета сенатского Комитета по международным отношениям сенатор Джин Шахин и сенатор Том Тиллис.
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече речь шла о стратегическом партнерстве между Грузией и США, которое «основано на общих ценностях и интересах». Согласно той же информации, «была выражена готовность к дальнейшему углублению тесного сотрудничества между двумя странами».
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В тот же день Ираклий Гарибашвили встретился с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерсон. Среди обсуждаемых вопросов была «положительная динамика» партнерства двух стран и решение Европейского совета предоставить Грузии перспективу членства в ЕС.
Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили отметил, что «Швеция является одним из крупнейших международных доноров Грузии и внесла большой вклад в демократическую и институциональную модернизацию и социально-экономическое развитие страны».
Вместе с премьер-министром Гарибашвили в Мадриде находятся также министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
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