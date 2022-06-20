Гарибашвили встретился с Пашиняном в Армении
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим армянским коллегой Николом Пашиняном 18 июня в Дилижане, Армения.
Главы правительств двух стран обсудили текущие политические и экономические отношения между Грузией и Арменией, а также вопросы сотрудничестве в сферах торговли и экономики, транспорта, логистики и культуры.
Согласно пресс-релизу Администрации правительства Грузии, стороны «акцентировали внимание на ситуации в регионе и важности совместных усилий для решения проблем».
Согласно тому же сообщению, премьер-министры выразили готовность к будущему сотрудничеству между двумя странами и «углублению (существующих) тесных и дружественных отношений».
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