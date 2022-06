Президент Армении посетил Тбилиси

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил Тбилиси, где встретился со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

По сообщению Администрации президента Армении, на встрече 30 мая президенты обсудили развитие отношений между двумя странами, в том числе в сфере транспорта и информационных технологий. Стороны также обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе.

Выступая на совместной пресс-конференции после встречи, президент Зурабишвили заявила, что Южный Кавказ «стоит перед новыми вызовами и возможностями».

«Продолжающаяся российская агрессия в Украине — это новый вызов для всех, поскольку она нарушает все международные нормы и принципы, на которых строятся международный порядок и архитектура безопасности», — сказала она.

Президент Грузии также затронула «тяжелую» ситуацию в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, отметив, что «пренебрежение суверенностью и грубые нарушения прав человека продолжаются и усугубляются».

По ее словам, «возникшие новые возможности на пути европейской интеграции — это большие возможности для нашей страны, а также для этого региона, который является частью Восточного партнерства».

Саломе Зурабишвили также подчеркнула роль Евросоюза в переговорах между Ереваном и Баку, отметив, что «от результатов этих переговоров зависит установление полного мира в регионе, от установления мира зависит экономическое развитие и все новые планы, которые касаются региона и создают в будущем ему очень большую перспективу».

Выступая на том же брифинге, президент Армении подчеркнул, что Ереван придает большое значение развитию отношений с Грузией.

Что касается сотрудничества в сфере транспорта и связи, президент Армении отметил, что стороны обсудили проект «Международного транспортного коридора Персидский залив – Черное море».

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, вопросы мировой и региональной безопасности, а также углубление двусторонних отношений в сферах энергетики, транспорта и торговли обсуждались на встрече премьер-министра Грузии и президента Армении 31 мая.

Согласно сообщению, Гарибашвили также рассказал об «Мирной инициативе добрососедства на Южном Кавказе», которая предусматривает установление формата диалога и сотрудничества между тремя странами, в рамках которого наряду с Грузией, Арменией и Азербайджаном также будут участвовать США и Евросоюз.

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, на встрече 31 мая председатель Парламента Шалва Папуашвили и президент Хачатурян обсудили сотрудничество между двумя странами и текущие события в регионе, а также шаги, которые предпринимаются для «достижения регионального мира и стабильности».

По сообщению Администрации президента Армении, обе стороны подчеркнули стремление обеих стран к установлению прочного и стабильного мира в регионе.

