Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, фото: Пресс-служба Администрации премьер-министра Армении
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Глава Парламента Грузии встретился с руководством Армении

06/04/2022 - 18:10
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Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, который находится с визитом в Ереване 5-6 апреля, встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, на встрече с президентом Хачатуряном 5 апреля Шалва Папуашвили подчеркнул важность сотрудничества на Южном Кавказе.

В этой связи он остановился на Инициативе мирного соседства, которая «предусматривает диалог между тремя странами».

В то же время в Администрации президента Армении заявили, что в контексте региональной безопасности президент Хачатурян акцентировал внимание на усилиях Армении по установлению мира и акцентировал внимание на вопросе защиты прав армян в Нагорном Карабахе.

По сообщению пресс-службы Парламента Грузии, 5 апреля Шалва Папуашвили также встретился с премьер-министром Пашиняном и беседовал с ним о сотрудничестве двух стран, рисках и вызовах безопасности в регионе.

«Я думаю, что отношения между Арменией и Грузией переживают особый период, мы видим новую динамику, новое настроение, новые перспективы на политическом уровне», — сказал Пашинян спикеру парламента Грузии на встрече.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что Тбилиси и Ереван добьются более тесного институционального сотрудничества «благодаря интенсивным политическим отношениям на высоком уровне».

В ходе двухдневного визита Папуашвили уже встретился со своим армянским коллегой Аленом Симоняном. Запланированы также его встречи с министром иностранных дел Араратом Мирзояном и главой Армянской Апостольской церкви Гарегином Вторым.

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06/04/2022 - 18:10
1 1 minute read

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