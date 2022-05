 Министр обороны Армении находится с визитом в Тбилиси

Министр обороны Армении Сурен Папикян, который находится с визитом в Тбилиси 4-5 мая, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе.

По сообщению Администрации правительства Грузии, 4 мая во время встречи с премьер-министром Гарибашвили стороны обсудили оборонное сотрудничество между двумя странами и влияние начатой Россией войны в Украине на глобальную архитектуру безопасности, в том числе на Южном Кавказе.

В этом контексте Ираклий Гарибашвили сказал министру обороны Армении, что в рамках Инициативы мирного соседства Грузия готова содействовать диалогу в регионе Южного Кавказа. Инициатива предусматривает переговоры в Тбилиси с участием официальных Баку и Еревана.

По сообщению Министерства обороны Армении, в свою очередь министр Папикян подчеркнул роль Грузии в установлении мира в регионе.

На встрече министр обороны Армении напомнил, что Грузия была посредником между Арменией и Азербайджаном в 2021 году, во время чего Баку освободил 15 армянских пленных в обмен на карты заминированных территорий из Еревана.

Также 4 мая на встрече с Джуаншером Бурчуладзе стороны обсудили продолжающуюся войну в Украине и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.

Министры обороны двух стран также отметили, что «российская агрессия в Украине коренным образом меняет архитектуру глобальной безопасности, в том числе на Южном Кавказе».

По итогам встречи они также подписали План двустороннего сотрудничества на 2022 год.

Министр Папикян посетил Тбилиси на фоне частых двусторонних визитов между двумя странами.

Официальные лица Армении неоднократно заявляли, что дальнейшее продвижение «особых добрососедских» отношений с Тбилиси является одним из приоритетов Плана действий правительства Армении на 2021-2026 годы.

