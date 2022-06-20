Начато расследование по факту нападения на оператора телекомпании «Пирвели» в Батуми
Специальная следственная служба сообщила 19 июня, что расследование по факту нападения на съемочную группу телекомпании «Пирвели» в Батуми начато по статье о незаконном воспрепятствовании журналистской деятельности.
Следствие ведется по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает штраф или лишение свободы на срок до двух лет либо лишение права занимать должности на срок до трех лет.
Инцидент в Батуми
Телеканал «Пирвели» поздно вечером 19 июня сообщил о нападении на оператора батумского бюро телевидения Мурмана Зоидзе, пояснив, что на оператора напали до пяти человек, когда он готовился к прямому включению респондента в эфир в районе парка «26 мая».
По сообщению телевидения, причиной нападения была журналистская деятельность и то, что «группа агрессивно настроенных граждан кричала, что им не нравится редакционная политика ТВ «Пирвели».
Как сообщает канал «Пирвели», пострадавшему оператору до сих пор не проводили экспертизу, и правоохранители предполагаемых нападавших также не задержали.
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Региональный представитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Малхаз Чкадуа, который был свидетелем инцидента, рассказал телеканалу «Пирвели», что оператор, вместе с которым находились его дети, готовил респондента к прямому эфиру, когда двое молодых людей вышли из парка и когда выяснили, что оператор работал на канале «Пирвели», его сначала словесно оскорбили, а потом избили.
По его словам, к нападавшим присоединились еще несколько человек, и уже когда граждане попытались их развести, нападавшие ушли с места происшествия и продолжали ругаться матом издалека.
«Где-то в течение 5-6 секунд я видел, как люди избивали одного человека, который, как я вдруг узнал, был вашим оператором», — заявила телеканалу «Пирвели» гражданская активистка Циала Катамидзе. Во время предполагаемого нападения оператор готовил именно ее к прямому эфиру.
Реакция НПО
Коалиция за адвокацию медиа отреагировала на батумский инцидент и напомнила властям, что «создание безопасной среды для СМИ в процессе евроинтеграции является особой задачей».
«Сегодня власти должно взять на себя еще большую ответственность за профессиональное уважение и общественное признание журналистов. Члены правительства должны изменить свою пагубную практику в отношении журналистов», — заявила коалиция.
Коалиция также призвала Специальную следственную службу обеспечить защиту журналистов от нападений путем быстрого и эффективного расследования.
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