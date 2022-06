В оккупированном Цхинвали одобрили кандидатуру нового «премьер-министра»

«Законодательный орган» оккупированного Цхинвальского региона одобрил кандидатуру Константина Джусоева, выдвинутую лидером региона Аланом Гаглоевым на пост «премьер-министра». Все 33 депутата единогласно поддержали кандидатуру Джусоева при тайном голосовании.

55-летний Джусоев – уроженец региона. До этого он был генеральным директором строительной компании «Мегаполис» и, как сообщается, курировал строительство жилых, коммерческих и социальных объектов, а также текущее строительство в рамках российской инвестиционной программы для региона.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», указ о назначении Джусоева будет подписан после того, как действующий «премьер-министр» Геннадий Бекоев, находящийся в настоящее время в командировке, представит отчет о деятельности «правительства» в «законодательный орган».

Обращаясь к «депутатам», Джусоев рассказал об аграрной и продовольственной безопасности, а также о необходимости привлечения инвесторов, снижения административной и налоговой нагрузки на бизнес, восстановления доверия между бизнесом и властями.

Он также коснулся демографической ситуации, укрепления института семьи, развития осетинского языка и бесперебойного снабжения лекарствами бенефициаров.

«Правительство» Бекоева ушло в отставку после того, как 24 мая Алан Гаглоев приступил к исполнению своих полномочий.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)