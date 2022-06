Алан Гаглоев находится в Москве

Новый лидер оккупированного Цхинвальского региона Алан Гаглоев находится с визитом в Москве, где вчера встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По сообщению МИД России, Лавров поздравил Гаглоева с избранием и сказал, что отношения между Москвой и Цхинвали строятся «на основе союзничества, стратегического партнерства».

«Это особенно важно в нынешних условиях, когда международную обстановку пытаются подорвать в интересах одной группы стран – наших западных коллег, прежде всего, Соединенных Штатов», — сказал Лавров.

На встрече он также рассказал о дальнейшем развитии отношений, включая «интенсивный политический диалог, военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические связи, инвестиции, гуманитарные, культурные отношения».

Глава МИД России подчеркнул, что безопасность оккупированного региона «надежно гарантируется» российской военной базой, а безопасность линии разграничения обеспечивает ФСБ России.

Консультации по референдуму о присоединении России

Местное информационное агентство «Рес» сообщило, что вчера Гаглоев и члены его делегации встретились с российскими официальными лицами, чтобы обсудить приостановленный референдум о присоединении к России.

Как сообщает «Рес», российскую сторону на встрече представляли заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак; заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев; начальник Управления президента Российской Федерации по региональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов; заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев; заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко; «посол» России в Цхинвали Марат Кулахметов и заместитель начальника управления президента по приграничному сотрудничеству Сергей Бовенко.

За несколько недель до визита Гаглоев приостановил референдум, запланированный одностороннем порядке на 17 июля в его предшественником Анатолием Бибиловым.

Встреча с министром экономики

14 июня Алан Гаглоев встретился с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. По сообщению ИА «Рес», Решетников отметил, что двустороннее сотрудничество идет в самых разных сферах, «начиная с медицины и образования, заканчивая торговлей и безопасностью».

По словам министра, «работа по социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия продолжается. В то же время, задачи становятся сложнее. Сейчас, когда в социальной сфере уже вышли на результат, необходимо усилить экономическую повестку. Важно создать условия для привлечения инвестиций, чтобы бизнес открывался, росло количество рабочих мест».

В ходе встречи стороны договорились, что в ближайшее время регион посетит заместитель министра экономики России Дмитрий Вольвач. «Мы готовы помогать, проводить разъяснительную работу. Например, в части гармонизации таможенного законодательства. Это непростой процесс», — сказал Вольвач.

В ходе визита Гаглоев также встретился с заместителем министра внутренних дел России Игорем Зубовым. По сообщению «Рес», стороны обсудили соглашение о союзничестве и интеграции между Цхинвальским регионом и Россией, а также улучшение координации между правоохранительными органами и подготовку кадров.

