В Москве назвали приостановление референдума в Цхинвали «здравым» решением
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «здравым» решение лидера оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева о приостановлении референдума о присоединении региона к России.
Выступая на брифинге 31 мая, она отметила, что приостановка референдума соответствует «духу союзничества» между Цхинвали и Москвой и принципу «тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам».
По словам Захаровой, предшественник Гаглоева Анатолий Бибилов назначил референдум без предварительного согласования с Москвой.
Захарова заявила, что такой референдум потребует «требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами», добавив, что Москва готова провести консультации с Цхинвали о дальнейшей интеграции.
Указ о приостановлении референдума Алан Гаглоев издал 30 мая.
По теме:
- Кремль нашел ошибку в трактовке вопроса референдума в Цхинвали
- Во втором туре «президентских выборов» в Цхинвали лидирует оппозиционер Гаглоев
- Кандидат в «президенты» от оппозиции в Цхинвали проявляет осторожность по вопросу присоединения к России
- Анатолий Бибилов планирует предпринять «правовые шаги» для присоединения к России
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)