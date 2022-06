В Москве назвали приостановление референдума в Цхинвали «здравым» решением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «здравым» решение лидера оккупированного Цхинвальского региона Алана Гаглоева о приостановлении референдума о присоединении региона к России.

Выступая на брифинге 31 мая, она отметила, что приостановка референдума соответствует «духу союзничества» между Цхинвали и Москвой и принципу «тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам».

По словам Захаровой, предшественник Гаглоева Анатолий Бибилов назначил референдум без предварительного согласования с Москвой.

Захарова заявила, что такой референдум потребует «требует тщательного анализа и обсуждения между сторонами», добавив, что Москва готова провести консультации с Цхинвали о дальнейшей интеграции.

Указ о приостановлении референдума Алан Гаглоев издал 30 мая.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)