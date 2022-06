НПО призывают президента наложить вето на спорные поправки относительно слежки

НПО призывают президента Грузии Саломе Зурабишвили наложить вето на принятые Парламентом 7 июня поправки в Уголовно-процессуальный кодекс о тайных следственных действиях.

Отметив, что изменения стали явным шагом назад в демократическом развитии Грузии, правозащитники призвали президента наложить вето на законодательные изменения и «вернуть их в Парламент с мотивированными замечаниями».

В совместном заявлении от 9 июня НПО подчеркнули, что изменения «значительно ухудшают уровень защиты прав человека при проведении негласных следственных действий».

«(Изменения) не соответствуют международным стандартам в области прав человека и прецедентному праву Европейского суда по правам человека», — говорится в заявлении.

По мнению правозащитников, «особо примечательно» продление срока проведения негласных следственных действий и то, что государство больше не обязано информировать лицо о том, что оно было объектом слежки.

Следовательно, НПО заявляют, что он никогда не сможет воспользоваться своим правом на обжалование, не сможет воспользоваться своим правом на справедливое судебное разбирательство и не сможет защитить свое право на неприкосновенность частной жизни.

По мнению НПО, «принятый закон лишает смысла тех положительных изменений, которые были внесены в законодательство в 2014 году при активном участии гражданского общества и экспертов Совета Европы».

Они также подчеркнули, что действующее законодательство о негласном наблюдении несовершенно и что закон о негласных следственных действиях был обжалован в Конституционном суде несколькими НПО и до 300 граждан, хотя «суд четыре года оттягивает принятие окончательного решения».

Совместное заявление подписали: «Международная прозрачность – Грузия»; «Ассоциация молодых юристов Грузии»; «Центр социальной справедливости»; Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED); «Демократическая инициатива Грузии»; «Центр по правам человека» (HRC); «Либеральная академия»; «Институт развития свободы информации» (IDFI); «Права Грузия»; Фонд «Открытое общество».

Спорные изменения

С внесением спорных поправок, инициированных депутатами от правящей партии в апреле 2022 года, срок проведения негласных следственных действий увеличивается с шести до девяти месяцев и становится возможным проведение негласных следственных действий в связи с дополнительными 27 видами преступлений.

В случае с преступлениями 77 видов поправки допускают бессрочное производство негласных следственных действий в отношении лица без его уведомления о слежке.

Среди прочего, эти 77 видов преступлений также включают: торговлю несовершеннолетними (трефикинг); унижающее достоинство или бесчеловечное обращение; незаконное обращение с ядерным материалом или оборудованием, радиоактивными отходами, радиоактивным веществом; вовлечение несовершеннолетнего в незаконное изготовление и сбыт порнографического произведения или иного предмета порнографического характера; незаконный оборот наркотиков и др.

«Мы видим, что Грузия продолжает вносить существенные законодательные изменения посредством ускоренных парламентских процедур, без обязательных местных или международных консультаций и надлежащего анализа их соответствия европейским стандартам», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель после утверждения поправок Парламентом.

