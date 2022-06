В Грузии подтвержден первый случай вируса обезьяньей оспы

Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения Грузии сообщил 15 июня, что в стране подтвержден первый случай заражения вирусом обезьяньей оспы.

По данным центра, у пациента была легкая форма вируса, и он был выписан вскоре после проведения соответствующего лечения. В то же время никаких клинических признаков у его контактов обнаружено не было.

В центре не уточнили точное время регистрации случая и данные о пациенте. В заявлении только говорится, что у него есть история поездок в Европу.

«Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественного здравоохранения при необходимости продолжит изучение подозрительных случаев», — говорится в сообщении центра.

По сообщению Национального центра по контролю за заболеваниями, обезьянья оспа является зоонозным заболеванием, которое передается человеку в основном от грызунов и приматов. Что касается распространения между людьми, вирус передается воздушно-капельным путем, при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями или при контакте с зараженными предметами (бельем и предметами личной гигиены).

Согласно той же информации, клинические проявления вируса сходны с признаками при заражении оспой. Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня, симптомы начинают проявляться в течение 5 дней.

Обезьянья оспа характеризуется идентичными симптомами вируса гриппа, такими как озноб, лихорадка, головные и мышечные боли, боли в спине, слабость и увеличение лимфатических узлов (лимфаденопатия).

Через 1-3 дня после появления симптомов на коже появляется сыпь, вначале на лице, затем на всем теле, преимущественно на конечностях.

Первый случай заражения человека обезьяньей оспой был зарегистрирован на африканском континенте в Демократической Республике Конго в 1970 году, и на сегодняшний день он распространился в нескольких деаятсках стран.

По состоянию на 14 июня во всем мире (исключая страны Африки) зарегистрировано 1 806 подтвержденных случаев заражения вирусом.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)