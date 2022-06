Цхинвали критикует резолюцию ООН и считает Казбеги оккупированным со стороны Тбилиси

«Министерство иностранных дел» оккупированного Цхинвальского региона/Южной Осетии обвинило Грузию в оккупации Казбеги, а также осудило резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 8 июня, которая в очередной раз подтверждает право сотен тысяч беженцев и ВПЛ, в основном этнических грузин, на возвращение в Абхазию в Южную Осетию.

«Реальность заключается в том, что фактически оккупированы Грузией исконные осетинские земли – т.н. Казбегский район, где происходит массовое нарушение прав человека», — сообщает местное информационное агентство «Рес» со ссылкой на «МИД».

По той же информации, именно осетинские беженцы покинули Грузию в 1990-е годы «в поисках спасения от этнических чисток и агрессии со стороны Грузии… судьба которых мало беспокоит коллективный Запад».

Осуждая резолюцию, «МИД» Цхинвальского региона заявил, что документ отражает односторонний, политически мотивированный подход, не имеющий ничего общего с реальной ситуацией и опасениями за судьбу вынужденных переселенцев.

Ведомство выразило сожаление по поводу того, что «в последнее время некогда авторитетная международная организация превращается в площадку для «избранных» государств и служит для достижения только их политических целей».

Это не первый случай, когда власти оккупированного Цхинвальского региона выражают претензии на территорию Казбегского муниципалитета. Фактически Казбегский район, расположенный к северо-востоку от оккупированного региона и не имеющий автомобильного сообщения с Цхинвальским районом, никогда не входил в состав Юго-Осетинской автономии.

В Грузии находится около 290 000 ВПЛ, в том числе 260 000 из Абхазии и 30 000 из Цхинвальского региона.

