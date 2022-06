В Эргнети состоялось 107-е заседание МПРИ

7 июня в селе Эргнети у линии оккупации Цхинвальского региона состоялось 107-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии, которая совместно с ОБСЕ является софасилитатором встреч в рамках МПРИ, заявила, что участники обсудили ситуацию вокруг длительного закрытия пунктов пересечения административной пограничной линии, «бордеризацию» и обстановку в районе Чорчана-Цнелиси.

Софасилитаторы от МНЕС и ОБСЕ Марек Щигел и посол Виорел Мошану высоко дали положительную оценку решению Цхинвали «открыть пункты пересечения на административной границе» в период Пасхи, что позволило местным жителям посещать религиозные объекты и кладбища.

По сообщению МНЕС, софасилитаторы на встрече в очередной раз призвали власти Цхинвали открыть пункты пересечения и предложили конкретные пути для достижения этой цели.

В то же время специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе посол Виорел Мошану призвал участников «найти дополнительные решения для уменьшения проблем пострадавшего от конфликта населения».

Представители Миссии наблюдателей Евросоюза и ОБСЕ выразили обеспокоенность продолжающимися задержаниями граждан Грузии в Цхинвальском регионе и призвали к гуманитарному подходу к решению этого вопроса.

По мнению миссии, «сельскохозяйственный сезон требует углублённого диалога в формате МПРИ и по Горячей Линии, управляемой МНЕС».

Между тем в Службе госбезопасности Грузии сообщили, что на встрече грузинская сторона подняла вопрос о безоговорочном и немедленном освобождении незаконно задержанных лиц, а также о незаконных действиях оккупационных сил в оккупированном регионе и вдоль линии оккупации.

«Отмечены ограничения на свободное передвижение местных жителей и закрытие т.н. пунктов пересечения, процесс незаконной бордеризации границы и военные учения, проводимые оккупационными войсками», — говорится в сообщении.

Представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что основной темой обсуждения на встрече с осетинской стороны вновь стали «нарушения государственной границы» и вопрос полицейского блокпоста в Чорчана-Цнелиси.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», Кочиев заявил, что с момента последнего заседания МПРИ «государственную границу» нарушили 12 граждан Грузии, но все они были высланы из региона «безнаказанно». По той же информации, четверо граждан Грузии были оштрафованы и выдворены из региона.

Следующая встреча в Эргнети назначена на 23 сентября, но участники выразили готовность к встрече в случае необходимости.

