Сопредседатели Женевских переговоров посетили Сухуми и Цхинвали

Сопредседатели Женевских международных дискуссий – спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и управлению кризисом в Грузии Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель ОБСЕ Виорел Мошану посетили оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

По сообщению «МИД» Абхазии, 31 мая в Сухуми сопредседатели встретились с «заместителем министра иностранных дел» Ираклием Тужба и заместителем главы «Службы безопасности» Заалом Хварцкия.

Согласно тому же сообщению, абхазские власти выразили готовность продолжить работу в формате Женевских международных дискуссий, очередной раунд которых был запланирован на март, но отложен на фоне российского вторжения в Украину. По тому же сообщению, точная дата Женевских переговоров пока не уточнена.

Стороны также обсудили возобновление встреч в рамках Гальского Механизма управления и реагирования на инциденты, работа которого была приостановлена после принятия в Тбилиси списка Отхозория-Татунашвили в июне 2018 года.

В Цхинвале сопредседатели встретились 2 июня с Константином Кочиевым, советником новоизбранного руководителя оккупированного региона Алана Гаглоева.

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», Кочиев подчеркнул важность Женевских международных дискуссий, отметив, что наличие формата обеспечивает стабильность в регионе.

Согласно той же информации, Кочиев заявил, что «у нас не остаются незамеченными обращённые к Грузии призывы зарубежных акторов использовать текущий момент для силового решения своих стратегических целей, а также активное развитие военного взаимодействия Грузии с зарубежными партнёрами, что также повышает риски для безопасности в Кавказском регионе».

В Женевских международных дискуссиях принимают участие представители Грузии, России и США, а также представители администраций Абхазии и Цхинвали в изгнании и представители руководства двух оккупированных регионов Грузии.

Согласно пресс-релизу сопредседателей от 30 мая, они начали раунд консультаций, направленных на обмен мнениями о последних событиях в области безопасности и гуманитарных вопросов и сосредоточение внимания на сроках и модальности следующего раунда.

Один из сопредседателей Женевских международных дискуссий Тойво Клаар заявил «Civic Georgia», что решение отложить 56-й раунд дискуссий «было принято, чтобы защитить процесс и избежать ситуации, когда международная обстановка, особенно война в Украина негативно повлияла бы на раунд, соответственно, и на обсуждение в целом».

