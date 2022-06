Ника Мелия в обращении к ЕС: «Откройте дверь Грузии»

Лидер оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия призвал Евросоюз «открыть дверь Грузии».

Выступая 31 мая на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Роттердаме, Мелия сказал, что «грузинский народ хочет Европы, как никогда раньше».

«Нам нужна поддержка Европы, чтобы победить захват государства. Мы хотим Европу, потому что мы все еще мечтаем о свободе, общем благополучии, мирном будущем», — сказал он.

По словам Мелия, «мы знаем, что этот путь будет долгим и трудным, полным препятствий, но мы должны пройти его вместе».

Лидер ЕНД также заявил, что «нынешний олигархический режим (в Грузии) является серьезным препятствием, но с вашей поддержкой мы и это преодолеем».

«Некоторые люди хотят, чтобы мы перестали бороться за ЕС, но мы никогда не перестанем бороться за европейские ценности, мы никогда не сбежим, мы никогда не будем плыть по течению», — добавил он.

