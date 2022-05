Сделайте шаг к Европе — новая инициатива гражданского общества

На фоне ожидания получения статуса кандидата в члены ЕС представители местного гражданского общества, журналисты, представители искусства и общественные деятели объединились вокруг новой инициативы «Сделай шаг к Европе».

27 мая в Тбилиси на презентации инициативы ее авторы представили манифест из 9 пунктов, в котором говорится о «европейском пути» Грузии.

Ниже представлен перевод полного текста манифеста с грузинского на русский язык (Civil Georgia):

«Для нашей Родины наступает исторический этап. Через несколько недель будет решено, что ждет нас и наших детей в будущем. Сегодня настало время, когда мы, все живущие поколения этой страны, какими бы разочарованными и уставшими мы ни были, должны решить, хотим ли мы, чтобы Грузия, ее народ, ее древняя культура и ее неустанное стремление к развитию обрели новый импульс и продолжился наш путь, как государства и нации.

Из нескольких поколений одному достается величайшая ответственность еще раз утвердить своего государство и его будущее. И если из поколения в поколение снова и снова люди выбирают жизнь, а не недостойный конец, будущее, а не исчезновение, свободу, а не рабство — путь страны и ее народа продолжается и такой народ никогда не закончиться и не исчезнет.

Многие избранные поколения до нас сделали этот выбор и, таким образом, передали его нашему государству для защиты, заботы и процветания. Сегодня на каждого из нас легла величайшая ответственность такого же выбора, и никто из нас не может избежать этой ответственности.

Если завтрашний день — это продолжение гордого пути нашей страны и народа, поскольку достоинство и свобода – это образ жизни и сущность грузин, и мы не можем жить иначе – мы выбераем европейское будущее Грузии!

1. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь, потому что: Грузия — свободная страна свободных людей — нет выбора между «государством и Родиной», «свободой и безопасностью». Родина — свободное государство; Безопасность — защита свободы;

2. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь, потому что: в Грузии источником государственной власти является народ — никто, независимо от имущества, звания и славы, не должен иметь права узурпировать или получить власть незаконным путем;

3. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: власть менялась путем свободных и справедливых выборов — смена власти должна быть закономерным явлением, а не редким исключением;

4. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: было верховенство закона и права человека признавались и были защищены— не воля правителя, а закона является верховным и перед ним все равны. Никто не стоит выше закона;

5. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того. чтобы: гражданину находил справедливость в независимом и квалифицированном суде — где все равны перед законом и никто не может заказать или купить приговор;

6. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: свобода слова была неприкосновенна и защищена — никто не должен преследоваться за выражение мнения, а цензура или давление на СМИ должны преследоваться по закону;

7. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: бедности больше не было – никто не должен жить на улице без дома и не быть голодным, пенсионерам должна быть обеспечена достойная старость;

8. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: государство боролось и побеждало коррупцию — рукоположенные правителями чиновники не должны грабить государство, воры казны должны быть наказаны;

9. Сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает европейский путь для того, чтобы: культурное наследие и природа Грузии были защищены— о национальных сокровищах и природных ресурсах следует заботиться и власть имущие не должны продавать их незаконно.

Поэтому сегодня грузинский народ однозначно и четко выбирает Европейский союз. Это достойное продолжение борьбы за наших предков, за свободу, государственность и развитие, что должно сделать нас частью свободного мира, обеспечив нашим гражданам безопасную, мирную и достойную жизнь.

Будущие поколения будут судить нас по тому, что мы сделали, что сделали вы, когда решалась судьба страны.

Только те люди создавали свободную и справедливую страну, которые, несмотря на многие различия и разногласия, были едины в том, что именно такой страны достойны они и на меньшее они не согласятся.

Встанем вместе и сделаем шаг к Европе!».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)