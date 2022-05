Председателем Сакребуло Батуми избран депутат Грузинской мечты

После почти полугодового кризиса Сакребуло Батуми сегодня собрался впервые на заседании, на котором председателем Сакребуло был избран мажоритарный депутат от Грузинской мечты Рамаз Джинчарадзе, победивший на промежуточных выборах 2 апреля.

Кандидатуру Джинчарадзе поддержали 18 из 35 депутатов. Среди них был Ираклий Тавдгиридзе, бывший член партии «За Грузию», который продолжает работать в Сакребуло в качестве независимого депутата.

На сегодняшнем заседании из оппозиции присутствовал только член партии «За Грузию» Акакий Гвианидзе, но он и не принимал участия в голосовании.

После избрания председателем Рамаз Джинчарадзе заявил СМИ, что он и его партия готовы служить Батуми и делать «добрые дела», в которых нуждается город.

Отвечая на вопрос журналиста о сотрудничестве с оппозицией, Джинчарадзе ответил: «это зависит от того, какие идеи они подадут».

«Мы учтем любое здравое мнение и приветствуем его, потому что мы должны одинаково любить Батуми и одинаково служить (ему)», — сказал он.

Говоря об объявленном оппозицией бойкоте заседаний, Джинчарадзе подчеркнул, что когда население дало вам мандат, «вы обязаны прийти и служить (ему)».

Как заявил сегодня на брифинге перед заседанием Сакребуло член Единого национального движения Лаша Килаберия, целью сегодняшнего заседания является распределение должностей Грузинской мечтой.

Он также подчеркнул, что правящая команда сделала все, чтобы получить большинство в Сакребуло Батуми, начиная со «смерти человека» и заканчивая законодательными изменениями, которые «к сожалению» были поддержаны его однопартийцами без согласования вопроса.

Килаберия подчеркнул, что партия продолжает бороться как внутри Сакребуло, так и за его пределами, чтобы довести до конца все цели, поставленные во благо города Батуми.

На сегодняшнем заседании Сакребуло Батуми также были избраны заместители председателя, определены количество членов и квоты комиссий, утверждены их председатели.

Ираклий Тавдгиридзе стал первым заместителем Рамаза Джинчарадзе, а депутаты Грузинской мечты — Наталья Зоидзе и Зураб Накаидзе — заместителями.

Избрание председателя Сакребуло Батуми стало возможным после внесения Парламентом Грузии поправок в Избирательный кодекс и Кодекс о местном самоуправлении. Согласно поправкам, признание полномочий депутата Сакребуло стало возможны на основании итогового протокола ЦИК вместо поддержки большинства членов Сакребуло.

Изменения позволили Грузинской мечте признать полномочия Рамаза Джинчарадзе без поддержки большинства голосов Сакребуло Батуми (18 депутатов).

В настоящее время Грузинская мечта имеет 17 депутатов в Сакребуло Батуми, Единое национальное движение — 14 депутатов, партия «За Грузию» — 2, «Лело» — 1, и один — Ираклий Тавдгиридзе, независимый депутат, покинувший партию бывшего премьер-министра Георгия Гахариа вскоре после выборов в самоуправление.

Депутат Лело покинул Сакребуло Батуми

В начале заседания Сакребуло Батуми Ираклий Купрадзе, номер один в списке партии «Лело», заявил, что отказывается от мандата и покидает сакребуло.

По его словам, «насилие», выявленное на выборах в органы самоуправления в октябре 2021 года, нанесло ущерб демократии в стране, избирательному процессу, свободе граждан и возможности участвовать в процессе самоуправления. Следовательно, он не видит себя в сакребуло этого созыва.

Купрадзе подчеркнул, что продолжит борьбу на «другом фланге». «Мы не собираемся останавливаться, мы не собираемся опускать руки. Наоборот, это дополнительная мотивация в процессе быть более эффективным, в более тесном контакте с общественностью», — сказал он.

«Я уверен, что этот процесс, то хрупкое единство, которое купила Грузинская мечта на выборах, очень скоро рухнет», — добавил Купрадзе.

В Сакребуло Батуми Ираклия Купрадзе заменит следующий за ним в списке «Лело» Важа Дарчия.

