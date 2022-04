Кандидат от Грузинской мечты победил на промежуточных выборах в Батуми на фоне сообщений о нарушениях

Кандидат от Грузинской мечты Рамаз Джинчарадзе победил на промежуточных выборах мажоритарного депутата Сакребуло Батуми 2 апреля на фоне сообщений о нарушениях.

По предварительным данным ЦИК Грузии, Джинчарадзе набрал 69,013% (7 225 голосов) по результатам 14 избирательных участков, а его соперник, кандидат от Единого национального движения Мате Путкарадзе — 30,987% (3 244 голоса).

Кандидат от ЕНД является сыном Нугзара Путкарадзе, члена оппозиции, избранного в Сакребуло Батуми. Путкарадзе внезапно скончался в ноябре, вскоре после местных выборов 2021 года. Именно после этого освободилось место одного мажоритарного депутата в сакребуло. Тогда Единое национальное движение обвинило Грузинскую мечту в попытке завербовать Путкарадзе в обмен на 100 тысяч долларов США.

По данным ЦИК, в промежуточных выборах приняли участие 10 578 избирателей, что составляет 51,3% от зарегистрированных избирателей.

Грузинская мечта и оппозиция не смогли получить большинство в Батумском Сакребуло из 35 человек в результате выборов 2021 году.

С большой вероятностью победа Джинчарадзе на промежуточных выборах позволит Грузинской мечте сформировать большинство и, соответственно, избрать председателя сакребуло.

Теперь у Грузинской мечты в Сакребуло Батуми будет 17 депутатов. Что касается оппозиции, у ЕНД 14 депутатов, у партии «За Грузию» — 2, у Лело — 1, еще один депутат один — Ираклий Тавдгиридзе, имеет статус независимого депутата, который покинул партию бывшего премьер-министра Георгия Гахария вскоре после местных выборов.

Ожидается, что Тавдгиридзе поможет Грузинской мечте в избрании председателя Сакребуло.

Сообщения о нарушениях

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) сообщила, что наблюдатели зафиксировали словесное противостояние, факты мобилизации и учета избирателей во время промежуточных выборов в Батуми.

По данным ISFED, на батумских избирательных участках № 79 и № 89 наблюдалось подозрительное скопление людей как внутри пределов 100 метров от избирательного участка, так и за пределами 100 метровой дистанции.

По данным организации, координаторы Единого национального движения также присутствовали на избирательных участках №79 и №100.

По информации ISFED, к регистрации избирателей в пользу правящей команды привлекались аккредитованные наблюдатели от различных организаций, включая «Обсервер политики и права», «Международная обсерватория адвокатов и юристов» и «Союз единой молодежи Грузии».

«Возле батумского избирательного участка № 79 состоялось устное общение, связанное с предполагаемым подкупом», — говорится в сообщении ISFED.

Также, по данным местного интернет-издания «Батумелеби», за несколько дней до выборов были зафиксированы сотни социально незащищенных граждан на территории т.н. «Города мечты», чтобы они приняли участие в выборах.

Отклики представителей Грузинской мечты и Национального движения

«Сколько бы лжи мы ни слышали, сколько бы скандалов, ажиотажа, конечно, это не может бросить тень и вызвать вопросы о легитимности (выборов), настолько велика наша поддержка», — сказал председатель правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Рижвадзе после выборов.

«Выборы в этом округе Батуми прошли электронным голосованием, что является нововведением, практически исключающим какое-либо вмешательство в избирательный процесс», — добавил он.

Он также подчеркнул, что в ближайшие дни, «при надлежащем функционировании сакребуло, формировании прочного большинства, мы сможем эффективно решать все задачи, стоящие перед Батуми».

Со своей стороны, один из лидеров Единого национального движения в Батуми Давид Киртадзе сказал: «то, что произошло, мы все хорошо видели, и естественно, у многих, в том числе и в нашей команде, были такие ожидания… Мы все хорошо знаем, какие «выборы» может провести Грузинская мечта Бидзины Иванишвили и (Владимира) Путина на 14 участках».

«Несмотря на шантаж, подкуп, учет многих людей, я думаю, что мы были правы, когда пришли сегодня на выборы», — добавил Киртадзе.

