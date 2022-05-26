Зарубежные лидеры поздравляют Грузию с Днем независимости

Иностранные лидеры, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон, а также дипломаты и официальные лица поздравили Грузию со 104-й годовщиной провозглашения первой независимой Демократической Республики Грузии.

«Мы празднуем независимость Грузии, но мы также осознаем тот факт, что оккупация Россией 20% территории Грузии ограничивает осуществление основных прав и свобод для многих грузин», — заявил президент США Джо Байден в письме премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

«Соединенные Штаты продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ и призывают Россию прекратить оккупацию суверенных территорий Грузии», — говорится в письме.

Президент Байден приветствовал «твердую приверженность Грузии защите свободы во всем мире», а также ее вклад в глобальную безопасность.

В то же время, в письме грузинскому коллеге Саломе Зурабишвили французский президент сосредоточился на войне России против Украины и заявке Грузии о членстве в ЕС.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что, поддерживая Украину, принимая беженцев и оказывая гуманитарную помощь «грузины подтвердили свою полную приверженность столь дорогим для нас ценностям».

Кроме того, президент Франции заявил, что голосование Грузии за резолюции ООН, которые «призывали к немедленному прекращению войны на Украине, призывали Россию прекратить все нападения на гражданское население и, наконец, исключали ее из Совета по правам человека, очень важный сигнал».

«В то время, когда Грузия в очередной раз продемонстрировала свою приверженность демократии и только что представила вторую часть вопросника о членстве (ЕС), важно, чтобы ваша страна поддерживала европейскую санкционную политику и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим», — заявил Макрон.

По словам президента Франции, ему известно о стремлении Грузии укрепить верховенство закона путем проведения необходимых реформ, в частности — в судебной системе.

Он выразил поддержку суверенитету Грузии, добавив, что Франция продолжит внимательно следить за ситуацией в Абхазии и Цхинвальском регионе и не признает ни один из проведенных там референдумов.

В коротком письме Саломе Зурабишвили королева Соединенного Королевства Великобритании Елизавета II поздравила народ Грузии с Днем независимости и сказала: «На фоне глобальных вызовов я с надеждой смотрю в будущее».

Congratulations on the Independence Day of #Georgia, our friend, neighbour and close partner in the achievement of peace and prosperity in our region.



Long live Turkish-Georgian friendship! 🇹🇷🇬🇪@MFAgovge pic.twitter.com/vY0PsAXvS3 — Turkish MFA (@MFATurkiye) May 26, 2022

В письме Ираклию Гарибашвили премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил, что Польша «продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также прозападный курс страны, в том числе при рассмотрении ее заявки на членство в ЕС».

По его словам, «в это особенно сложное для региона время с точки зрения безопасности необходима внутренняя стабилизация и укрепление общественного доверия».

«Уверен, что продолжение демократических реформ в вашей стране будет приветствоваться гражданами Грузии и международным сообществом», — говорится в письме.

По его словам, Польша готова поддержать Грузию на пути демократических реформ и экономического развития.

Послы Норвегии, Швеции, Литвы и Эстонии также поздравили Грузию с Днем независимости.

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