В поздравительном письме министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили в связи с его назначением на должность государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал правительство Грузии «предпринять все возможные шаги для поддержки Украины и привлечения Российской Федерации к ответственности за ее военные преступления».

В письме от 22 апреля, которое было опубликовано в грузинских СМИ 23 мая, говорится, что «несмотря на то, что предстоит проделать еще большую работу по укреплению демократических институтов и процессов, диверсификации экономики и урегулированию региональных конфликтов», Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в этих усилиях.

Госсекретарь сказал своему грузинскому коллеге, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены стратегическому партнерству с Грузией.

Он также акцентировал внимание на партнерстве двух стран в сфере глобальной безопасности за последние 30 лет и приветствовал усилия властей Грузии на глобальном и региональном уровнях, «особенно перед лицом агрессии Кремля».

«Соединенные Штаты осуждают оккупацию Грузии со стороны России и продолжают решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее границ, признанных на международном уровне», — сказал Блинкен.

Посол США в Грузии Келли Дегнан недавно заявила, что «для каждой страны, для моей страны и каждой страны, выступающей против российской агрессии, важно соответствовать режиму международных санкций».

Тем временем Киев обвинил власти Грузинской мечты в том, что оно помогает России избежать санкций, введенных против нее. Руководство правящей партии отвергло эти обвинения, заявив, что Грузия полностью соблюдает международные санкции.

Что касается двусторонних санкций, власти Грузинской мечты отказалось вводить санкции на том основании, что они противоречат «национальным интересам» Грузии и нанесут больше вреда грузинскому народу, чем Москве.

В первые дни войны России против Украины премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции не являются эффективным средством и что «никто не может остановить бомбардировки Украины».

