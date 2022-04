Аудиозаписи показывают возможную сделку между Иванишвили и российским бизнесменом, находящимся под санкциями

Анонимный канал на платформе Youtube — «Cyber Kmara» 25 апреля опубликовал две аудиозаписи, которые касаются предположительной бизнес-сделки между основателем правящей Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили и попавшим под санкции российским магнатом Владимиром Евтушенковым.

В первой записи российский магнат, бывший председатель корпорации и владелец контрольного пакета акций «Sistema JSFC» говорит предположительно Бидзине Иванишвили, что его заместитель Али Узденов и еще один человек по имени Давид — предположительно этнический грузин — бизнесмен Давид Хидашели, или бывший член совета директоров «Sistema» Давид Якобашвили, посетят Грузию для обсуждения вопроса о зерне.

«Это и тебе и прочим», — говорит предположительно российский бизнесмен в записи, которая датирована 10 марта. «Если ты в это дело впишешься, я пойду на это дело».

Во второй записи, которая датируется 12 марта, предположительно Бидзина Иванишвили сообщает Евтушенкову, что он отправил двух гостей из России к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

«Он (Ираклий Гарибашвили) молодой, и сам все наложит. Я дал ему, в принципе, что надо делать, и они с премьером сейчас наверное встречаются», — говорит предположительно Иванишвили в записи.

Согласно той же записи, после этого подсанкционный российский бизнесмен попросил Иванишвили встретиться с его представителями лично. В итоге собеседники договариваются, что встреча состоится на следующий день.

Евтушенков попал под установленные Великобританией санкции 13 апреля. Согласно финансовой ноте Соединенного Королевства, олигарх участвовал или помогал Кремлю получать прибыль от «Sistema JSFC», которая является стратегически важным конгломератом для российского правительства.

Как только санкции были введены, Евтушенков отказался от контрольного пакета «Sistema JSFC» и передал 10% акций своему сыну Феликсу Евтушенкову. По данным Reuters от 13 апреля, в результате доля Евтушенкова в «Sistema JSFC» уменьшилась до 49,2%, а доля его сына увеличилась до 15,2%.

Али Узденов, упомянутый в записях, является старшим управляющим партнером и членом Совета директоров «Sistema JSFC», а также председателем Совета директоров «Steppe Agroholding», дочерней компании «Sistema JSFC».

«Steppe Agroholding» — крупный игрок по производству зерновых с годовым урожаем более 1,5 млн тонн в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области, в том числе с 700 000 тонн пшеницы в год.

Кроме того, упомянутый в записи предположительно Давид Хидашели занимал должность исполнительного вице-президента «Sistema JSFC» в 2007–2014 годах.

Давид Хидашели также фигурировал в т.н. «деле картографов», которое расследовалось в преддверии парламентских выборов 2020 года предположительно по статье о передаче Азербайджану государственной территории. Бидзина Иванишвили поручил предположительно именно Давиду Хидашели найти карты территории монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Давид Якобашвили, второй этнический грузин – магнат, и бывший член совета директоров «Sistema JSFC», ушел в отставку 25 апреля вместе с исполняющей обязанности председателя Анной Беловой.

Реакция оппозиции

Генеральный секретарь оппозиционного Единого национального движения Петре Цискаришвили заявил 25 апреля, что Евтушенков может работать с Бидзиной Иванишвили, чтобы избежать санкций против России.

По его словам, это всего лишь «небольшой фрагмент» разговоров, есть и другие части. По его словам, возможно, кто-то просто хочет предупредить Иванишвили, что «если ты не будешь вести себя там должным образом и в будущем, у нас есть все и на тебя наложат санкции».

«Но такие предупреждения, как правило, олигархов не задевают», — добавил Цискаришвили.

«Помимо этой записи, другая дополнительная информация, вероятно, уже есть в распоряжении соответствующих разведслужб так же, как и у наших украинских друзей и партнеров в Киеве», — сказал он, подчеркнув, что обвинения Киева о пропуске российской контрабанды, вероятно, опирались на аналогичные сообщения.

По заявлению партии «Лело за Грузию», если записи достоверны, «возможно сегодняшняя власть Грузии, премьер-министр Гарибашвили и его неформальный правитель Бидзина Иванишвили могут быть признаны виновными в пособничестве подсанкционному режиму в обходе режима санкций».

Они также призвали премьер-министра Гарибашвили «немедленно обнародовать» информацию о том, встречался ли он с представителями попавшего под санкции российского магната.

«Соблюдение режима санкций, введенных в отношении России, сегодня является главным приоритетом для стран-членов ЕС и НАТО», — заявили в партии, добавив, что «любые сомнения в соблюдении Грузией режима санкций поставят под угрозу успех нашей страны на предстоящем саммите НАТО и при позитивной оценке заявки на членство в ЕС».

Комментарии правящей команды

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что даже если записи были бы подлинными, «здесь, естественно, ни о чем речи не идет… Речь идет о каких-то торговых отношениях».

«Тот факт, что Грузия поддерживает экономические отношения (с Россией), не является ни незаконным, ни аморальным, особенно в условиях, когда Украина также поддерживает такие отношения с Россией», — сказал он.

По его словам, распространение записей может быть частью предположительного «революционного» сценария оппозиции.

Сегодня же спикер Парламента Шалва Папуашвили усомнился в подлинности записей и заявил, что они смонтированы.

По его словам, против Грузии проводится дезинформационная кампания, «с целью вызвать беспорядки в стране, чтобы вовлечь Грузию в войну». По словам главы Парламента, тема была «актуализирована» совместно Единым национальным движением, настроенными критически к властям СМИ и движением «Позор».

