Епископ Бодбийский Иакоб Иакобашвили сказал в проповеди 22 мая, что правительство Грузии «должно слушать свой народ», а не Москву, Брюссель и Вашингтон.

Проповедь епископа откликается на недавние заявления правящей команды, которая, несмотря на критику со стороны Запада, заявляет, что Грузию следует «уважать как суверенное государство».

Епископ также подчеркнул, что представители различных ветвей власти Украины часто призывают Грузию подключиться к войне против России.

«Я думаю, что то, к чему нас призывают, это полная глупость, они глупцы», — добавил епископ.

По словам епископа Иакоба, представители властей Украины хотят «нанять наше правительство, чтобы наше правительство выдало им в аренду эту землю и превратит Грузию в полигон».

«Если еще один миллион человек покинет Грузию, кому мы оставляем Грузию?», — спросил он, добавив: «Для чего тогда нам их миллиарды из-за рубежа, если разрушат наше построенное?».

«Грузию всегда пытался захватить враг. Все, что происходит в Украине, происходило у нас на протяжении всей нашей истории», — сказал епископ, напомнив 9 апреля 1989 года, конфликты 1990-х годов и российско-грузинскую войну в августе 2008 года.

«Кто борется ради нас?» — сказал он, добавив, что «мы всегда боролись за себя, и пусть нас никто не упрекает нас, мы всегда боролись за свободу других».

По словам епископа Бодбийского, украинцы должны позаботиться о себе и своей стране. Он также напомнил о бойцах из «Азовстали», подчеркнув, что «даже для тех, кто доблестно сражался, не смогли сделать прорыв и сдали их в плен, не забывайте».

В ходе проповеди епископ также говорил о важности примирения противоборствующих сторон в Грузии, сказав, что у примирения «нет альтернативы».

«И власть, и оппозиция должны быть для того, чтобы думать о своем народе. А не так, чтобы ставили друг другу подножку», — сказал он.

Вчерашней проповеди епископа Бодбийского предшествовали перманентные заявления правящей команды о том, что некоторые представители властей Украины, в том числе секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов, хотят открыть «второй фронт» в Грузии параллельно с войной в Украине.

В то же время на фоне войны в Украине, которую ведет Россия, оппозиция критикует власти Грузии за сдержанную позицию по отношению к Кремлю и отказ от присоединения к международным санкциям, введенным против России.

Примечательно, что из-за «аморальной позиции» властей Грузии в отношении санкций против России Украина отозвала своего посла из Грузии. При этом со стороны официального Киева прозвучал ряд обвинений в сторону Тбилиси о возможном содействии России в обходе введенных международных санкций.

