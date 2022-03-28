Ираклий Кобахидзе: Власти Грузии привержены политике «мирной деоккупации»
Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге, что власти страны по-прежнему привержены политике мирной деоккупации и «будут противостоять всем провокациям, направленным на эскалацию новой военной конфронтации с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».
«Любая война в Абхазии и Цхинвали будет не только войной между грузинами и российскими оккупационными войсками, но и войной между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами», — сказал он.
Кобахидзе также добавил, что «новая братоубийственная война будет величайшим, непростительным преступлением в истории нашей страны, чего мы не допустим».
Касаясь полномасштабного вторжения России в Украину, лидер правящей партии подчеркнул, что «если нынешняя сложная ситуация создает окно возможностей в этом плане, это возможность помочь людям, проживающим на оккупированных территориях, справиться с обострившимися социальными проблемами».
Он в очередной раз обвинил оппозиционное Единое национальное движение в организации провокаций, заявив, что «их главная цель — втянуть Грузию в продолжающийся военный конфликт в Украине и открыть второй фронт в Грузии».
Напомнив о недавнем визите членов ЕНД в Киев, Ираклий Кобахидзе отметил, что после их визита «высокопоставленные представители власти Украины начали открыто говорить о целесообразности открытия второго фронта в Грузии и переносе продолжающейся войны в Украине в Грузию».
«Ярчайшим примером этого стало заявление секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова», — добавил он.
26 марта украинские СМИ писали со ссылкой на слова Данилова, что Украине очень помогло бы «открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран», «которые она искусственно создала собственными действиями за свою короткую историю».
По его словам, если Молдова, Грузия и другие «сегодня занимались бы возвращением своих территорий… это точно поможет нам, потому что у (России) не будет другого выбора, кроме как разрушить наши города и села и убить наших детей и женщин».
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