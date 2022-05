Бывший член Сакребуло Тбилиси от ГМ оправдан по делу о насилии над сотрудником

После почти трехлетнего спора Тбилисский городской суд 20 мая оправдал бывшего депутата Сакребуло Тбилиси от Грузинской мечты Илью Джишкариани, которого сотрудница его же бюро Тамта Тодадзе обвиняла в физическом и сексуальном насилии.

Права Тодадзе в суде защищала женская правозащитная организация «Сапари». Глава организации Баиа Патараия заявила, что «на фоне большого количества доказательств» судья Лия Оркодашвили все равно оправдала политика от Грузинской мечты.

«В этой стране нет правосудия… Мы будем бороться до конца, мы пойдем в Страсбург… Правду никто не изменит! Правду никто не сможет скрыть!» — написала он в Facebook.

По словам самого Ильи Джишкариани, «эта ужасная грязь» была связана с его «политической дискредитацией».

Информация о предполагаемом сексуальном и физическом насилии над сотрудницей со стороны Ильи Джишкариани была обнародована 4 октября 2019 года на телеканале «Мтавари архи».

В беседе с телекомпанией Тамта Тодадзе говорила, что мажоритарный депутат Исанского района, приехавший к себе в бюро, пытался заняться с ней сексом, но, после получения отказа, нанес ей физическое оскорбление и сломал ее мобильный телефон.

Генеральная прокуратура Грузии предъявила Илье Джишкариани обвинение 8 октября, примерно через 10 дней после предполагаемого насилия.

Следствие предъявило ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 138, часть 2, подпункт «Б» и статьей 126, часть 1 Уголовного кодекса Грузии, которые касаются действий сексуального характера, а также нанесения побоев или иного насилия.

Через три дня после предъявления обвинения, 11 октября, суд обязал Илью Джишкариани выплатить залог в размере 10 000 лари в качестве меры пресечения.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)