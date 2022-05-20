В батумской публичной школе № 20 открылся украиноязычный сектор, 18 мая, 2022 г. Фото: Министерство образования Грузии
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После Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в батумской школе

20/05/2022 - 15:17
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Министерство образования Грузии 18 мая открыло украиноязычный сектор в 20-й публичной школе города Батуми, где украинские школьники смогут получать образование на родном языке.

По информации Министерства образования, около 100 учеников уже изъявили желание обучаться в этом секторе. Кроме того, до конца текущего учебного года учащиеся I-IV классов будут учиться на украиноязычном секторе, а с сентября — школа сможет принимать учеников всех уровней.

«Это поистине исторический день», — сказал министр образования Михаил Чхенкели, добавив, что украинские школьники будут изучать именно те учебники, по которым они учились в Украине.

«Хочу от всего сердца пожелать нашим украинским сестрам и братьям мира в Украине, чтобы вы могли скорее вернуться на Родину. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети в Грузии получали качественное образование в безопасной и здоровой среде», — сказал он.

На церемонии открытия украиноязычного сектора также присутствовал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, который сказал, что «это уникальная возможность для украинских детей лучше интегрироваться в наше дружественное грузинское общество и получить общее образование».

Ранее, в начале апреля, в тбилисской публичной школе № 41, носящей имя украинского общественного деятеля Михаила Грушевского, открылся первый украиноязычный сектор. В школе обучается более 300 украинских учеников.

 По данным Министерства образования, украинские школьники зачисляются в грузинские школы в упрощенном порядке, а в Тбилиси и регионах уже обучается более 800 учеников разного возраста.

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20/05/2022 - 15:17
2 1 minute read

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