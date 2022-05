После Тбилиси украиноязычный сектор открылся и в батумской школе

Министерство образования Грузии 18 мая открыло украиноязычный сектор в 20-й публичной школе города Батуми, где украинские школьники смогут получать образование на родном языке.

По информации Министерства образования, около 100 учеников уже изъявили желание обучаться в этом секторе. Кроме того, до конца текущего учебного года учащиеся I-IV классов будут учиться на украиноязычном секторе, а с сентября — школа сможет принимать учеников всех уровней.

«Это поистине исторический день», — сказал министр образования Михаил Чхенкели, добавив, что украинские школьники будут изучать именно те учебники, по которым они учились в Украине.

«Хочу от всего сердца пожелать нашим украинским сестрам и братьям мира в Украине, чтобы вы могли скорее вернуться на Родину. Мы сделаем все возможное, чтобы ваши дети в Грузии получали качественное образование в безопасной и здоровой среде», — сказал он.

На церемонии открытия украиноязычного сектора также присутствовал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов, который сказал, что «это уникальная возможность для украинских детей лучше интегрироваться в наше дружественное грузинское общество и получить общее образование».

Ранее, в начале апреля, в тбилисской публичной школе № 41, носящей имя украинского общественного деятеля Михаила Грушевского, открылся первый украиноязычный сектор. В школе обучается более 300 украинских учеников.

По данным Министерства образования, украинские школьники зачисляются в грузинские школы в упрощенном порядке, а в Тбилиси и регионах уже обучается более 800 учеников разного возраста.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)