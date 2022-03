Для учеников-беженцев из Украины откроется украиноязычный сектор

По сообщению Министерства образования и науки Грузии, в стране будет открыт украиноязычный сектор для школьников-беженцев из Украины.

Министр образования Михаил Чхенкели ознакомил с этим решением исполняющего обязанности посла Украины в Грузии Андрея Касьянова 25 марта.

По словам Михаила Чхенкели, в то же время украинские школьники активно зачисляются в грузинские публичные и частные школы.

По данным Министерства образования, в Тбилиси и регионах уже зачислено 190 украинских школьников разного возраста.

Также 25 марта Андрей Касьянов и заместитель министра образования Грузии Тамар Махарашвили посетили Тбилисскую публичную школу № 98 и встретились с украинскими учащимися.

В беседе с журналистами украинский дипломат подчеркнул необходимость открытия полноценных украиноязычных школ в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и других крупных городах.

