АМЮГ: Приговор Нике Гварамия незаконен и политически мотивирован

По оценке неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ), вынесенный судом приговор директору телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия является «незаконным и политически мотивированным».

Как заявила организация 16 мая, судья по делу Лаша Чхиквадзе является другом Зазы Гвелесиани, директора АО «Медиахолдинг», который также был одним из свидетелей по делу. При этом в этот холдинг входит телекомпания «Рустави 2».

По заявлению «АМЮГ», в связи с указанными обстоятельствами защита также подала ходатайство об уклонении судьи и представила «доказательства» дружбы между ним и Гвелесиани, но судья «не уклонился» от рассмотрения дела.

В то же время, по данным организации, согласно Кодексу судейской этики», судье запрещается общение со сторонами или заинтересованными лицами в любой форме с момента поступления дела в суд до вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, АМЮГ заявляет, что, хотя в законе прямо не говорится об обязательном уклонении от дела, в нем отмечается, что «судья не может участвовать в уголовном процессе, если существуют обстоятельства, ставящие под сомнение его объективность и беспристрастность».

«Кроме того, согласно «Правилам судейской этики Грузии», судья должен внушать обществу веру в независимость, справедливость и беспристрастность судебной власти», — говорится в заявлении.

АМЮГ также указала на проблемность планирования судебных процессов по делу и заявила, что «в некоторых случаях» назначались два судебных процесса в неделю. Например, когда Ника Гварамия попросил 1 неделю на заключительную речь, ему дали всего 3 дня.

«После чего по неизвестным причинам неожиданно процесс несколько раз откладывался, в общей сложности на 2 месяца», — говорится в заявлении.

По отмечает АМЮГ, в итоге, с оглашением приговора по делу 16 мая, был нарушен 24-месячный срок рассмотрения дела и «суд почти на пять месяцев превысил установленный законом срок».

