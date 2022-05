По словам адвоката, у Иванишвили возникли затруднения в США, Великобритании и Германии

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили столкнулся с «определенными затруднениями» в Лондоне, Нью-Йорке и Германии с марта по середину апреля, — говорится в заявлении его адвоката Виктора Кипиани, которые было обнародовано в СМИ сегодня.

Адвокат Иванишвили, старший партнер юридической фирмы MKD, заявил, что затруднения «странным образом совпадают» со спором Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, который задерживает выплату Иванишвили 600 миллионов долларов США по решению суда Бермудских островов.

В частности, по словам адвоката, у Иванишвили возникли затруднения «в своевременном и беспрепятственном» перемещении произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка, а также в доставке в Грузию нового вертолета, купленного в Германии в обмен на сдачу старого.

Кипиани отметил, что Иванишвили «относительно легко» преодолел затруднения в Нью-Йорке, и труднее в Лондоне, где вопрос был «окончательно решен по правовым и другим каналам». Что касается Германии, вертолет, который должен был быть доставлен в Тбилиси в начале марта, прибыл в середине апреля, и «эта искусственно созданная проблема» также была решена правовыми путями.

Не вдаваясь в подробности по этим вопросам, Кипиани сказал, что позиция Иванишвили состоит в том, что все разногласия с Credit Suisse также должны решаться правовыми путями.

В своем заявлении Виктор Кипиани подверг критике доверенную компанию Credit Suisse — фирму Green Vals Trust, за отказ осуществить своевременные и надлежащие перечисления без «обоснованных пояснений».

«Очевидно, что эта твердость и непоколебимость не сулит ничего хорошего банковской группе ни с юридической, ни с репутационной точек зрения», — сказал Кипиани.

Адвокат также подверг критике телекомпанию «Мтавари архи» за сюжет, согласно которому, Иванишвили может стать мишенью для западных санкций из-за его тесных связей с Россией и элитой страны.

«Постоянная коммуникация с Иванишвили в результате моей адвокатской деятельности дает мне полное основание заявить, что даже малейшие сомнения в его позиции и отношении к национальным интересам нашей страны абсолютно беспочвенны», — сказал Кипиани.

По его словам, позиция Иванишвили связана именно с развитием Грузии и интересами ее общества.

В то время, когда основатель Грузинской мечты готовится начать новый спор с крупнейшим в мире финансовым учреждением, члены правящей партии, в том числе председатель партии Ираклий Кобахидзе, заявили, что некоторые силы подталкивают основателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили из-за границы, чтобы он вернулся в политику и «втянуть в войну» страну.

В этом контексте проправительственные эксперты вчера прямо возложили вину на США.

