«Международная прозрачность» о «российском бизнесе» Иванишвили и его родственников

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» 27 апреля опубликовала исследование о бизнес-интересах учредителя Грузинской мечты и бизнесмена Бидзины Иванишвили и членов его семьи в России. Согласно исследованию, Иванишвили владеет как минимум 1 компанией в России, и его родственники также занимаются там «активной предпринимательской деятельностью».

Компании Бидзины Иванишвили в России

Согласно исследованию, Иванишвили владеет ООО «Аква-Спейс» в России через офшорную компанию Vanity Overseas Limited. Это ООО было основана компанией Vanity Overseas Limited в 1997 году и она владеет 100% акций общества.

ООО «Аква-Спейс» до сих пор является действующей компанией и ее деятельность включает в себя: куплю-продажу, аренду-управление нежилыми помещениями, а также инвестиции в ценные бумаги, уставной капитал, различные посреднические услуги на этапе купли-продажи нежилой недвижимости и др.

По данным «Международной прозрачности», генеральным директором компании с 2015 года является Ольга Боровикова, которая также является директором ООО Долговое агентство — правопреемника компании «Уникор», основанной Бидзиной Иванишвили для управления его активами в России.

Согласно исследованию, в июне 2013 года, во время пребывания Бидзины Иванишвили на посту премьер-министра, с ООО «Аква-Спейс» в России присоединились в две компании — ООО «Энтерпрайзис Сервис» и ООО «Престиж Маркет», а в 2014 г. к ним присоединилась также ООО Группа Трансформинг.

Кроме того, Vanity Overseas Limited также владеет ООО «Аква Центр» в Грузии, которое было основано в 2010 году и его директором является племянник (сын сестры) Бидзины Иванишвили Каха Кобиашвили, который является официальным представителем офшорных компаний Иванишвили в Грузии.

Согласно исследованию, до 2015 года Бидзина Иванишвили через офшор Wellminstone S.A. владел российской компанией ООО ПА ТехГлобал, с которой в 2014 году объединилась другая компания Wellminstone S.A. — ООО Ресурсфьючерс. К последнеей, в свою очередь, 31 июля 2008 г. присоединились еще шесть других компаний Wellminstone S.A.: ООО ТрастФинансАктив, ООО ФГ ЦБ, ООО МетПром Холдинг, ООО Телекомсеть, ООО СпецПромТранс и ООО «СервисТехАльянс.

По информации «Международной прозрачности», в 2012-2019 годах Бидзина Иванишвили через другой офшор Wenigen Management Limited владел в России долями в следующих четырех компаниях: ООО Фирма АВЕК — до июня 2019 года, ООО ТЕРС — до ноября 2015 г., ООО «КМА-Холдингтранс — до июня 2015 г. и ООО «МК-Холдинг» — до ноября 2013 г.

Кроме того, к ООО «Терес» в 2010 году присоединилась еще одна компания — ООО Железорудный Холдинг, которой ранее также владела офшорная фирма.

«Вышеуказанные компании связаны с еще более широкой сетью дочерних компаний, которые различными способами снова связаны с Wenigen Management Limited», — говорится в исследовании.

Компании родственников Бидзины Иванишвили в России

По данным «Международной прозрачности», помимо вышеупомянутых офшоров, родственники Бидзины Иванишвили также «активно занимаются предпринимательской деятельностью» в России.

По информации организации, двоюродный брат Иванишвили Уча Мамацашвили имеет общий бизнес с человеком, близким к президенту России Владимиру Путину, генералом КГБ и бывшым губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, который в настоящее время находится под санкциями США. У них свои доли оформлены на имя своих детей.

Согласно исследованию, документы Российского реестра предприятий подтверждают, что 25% российской компании «Гео Органикс», производящей биологически активные добавки и косметические средства, с февраля 2021 года принадлежит 20-летнему сыну Учи Мамацашвили Тите Мамацашвили, а с августа того же года 10% принадлежат Алексею Полтавченко, сыну Георгия Полтавченко.

На основе сюжетов телеканалов «Пирвели» и «Формула» в исследовании рассматриваются деловые отношения Учи Мамацашвили и брата Бидзины Иванишвили Александра Иванишвили с бывшим депутатом Госдумы РФ Анной Кувычко и ее мужем, бывшим волгоградским высокопоставленным чиновником Роландом Хериановым.

Согласно исследованию, в 2021-2021 годах у сына Учи Мамацашвили и Херианова были общие доли в двух российских компаниях — ООО «Гео Органикс» и дочернем предприятии этой компании ООО «Гео Меди». До 2022 года Александр Иванишвили владел 30,5% ООО «Гео Органикс» в Великобритании, владельцем 24,5% доли которой в 2019-2021 годах была мать Херианова Ольга Херианова.

В то же время, по данным «Международной прозрачности», Роланд Херианов с 2016 года является членом Совета директоров российской аптечной сети «36,6», владелец которой – компания «Эркафарм», до 2012 года входила в состав компании «Юникор» Бидзины Иванишвили.

Заключение

По данным «Международной прозрачности», Иванишвили также управляет своим бизнесом и активами через доверенных лиц. Примером тому является рассмотрение дела швейцарского банка Credit Suisse в Верховном суде Бермудских островов, в которых в разное время официальными представителями Бидзины Иванишвили упоминаются — Ираклий Гарибашвили (действующий премьер-министр); Ираклий Карселадзе (действующий министр регионального развития и инфраструктуры); Георгий Бачиашвили (председатель Консультативного совета Фонда соинвестирования Грузии) и Звиад Хухунашвили (бывший начальник Отдела ценных бумаг Карту Банка).

«Международная прозрачность» также указывает на неформальное влияние Иванишвили на государственные институты, подчеркивая, что «когда неформальный правитель имеет серьезные деловые интересы во враждебном государстве (России), может возникнуть некоторая угроза безопасности и внешней политике страны».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)