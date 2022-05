Мария Захарова о суверенитете Грузии, Абхазии и Женевских дискуссиях

В ходе онлайн-консультации с «МИД» оккупированной Абхазии, в которой приняли участие главный дипломат региона Инал Ардзинба и журналисты из Сухуми, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о суверенитете Грузии, Женевских международных дискуссиях и своих воспоминаниях об Абхазии.

О суверенитете Грузии

«Мы относимся к Грузии, как государству суверенному, которое тоже прошло очень сложный и проходит непростой путь», — сказала Мария Захарова.

Она обвинила Запад во внедрении «разрушительной идеологии» в Грузию и вмешательстве в ее внутренние дела. «Запад не просто вмешивался в дела этой страны, а пытался моделировать по своему сценарию развития и Грузию, и весь регион в целом», — сказала Захарова.

Касательно сегодняшнего дня, по ее словам, Грузия проводит «собственную суверенную политику», отличную от политики, которую навязывает ей Запад.

Захарова отметила, что формирование такого «настоящего суверенитета» независимо от того, согласна Россия или нет, очень важно.

«Очень важно именно чтобы каждое государство сегодня проводило суверенную внешнюю политику, потому что это и есть, на мой взгляд, сегодня проверка на то, является ли государство, страна, народ суверенными, или это всё фикция», — сказала Захарова.

«Это самый важный момент, на мой взгляд, за последнее время, когда каждый должен ответить себе на вопрос — мы пляшем под чужую музыку, или мы являемся действительно независимыми и суверенными, мы будем всё время жить под гнетом и под страхом того, что нас будут использовать в чужих интересах, сталкивать, стравливать, не давать жить, развиваться и взаимодействовать на мирных основах, просто потому что там где-то, за океаном сегодня выгодно именно так выстраивать мирохозяйственные отношения, или мы можем защитить наш внутренний суверенитет для будущего развития?», — добавила она.

О Женевских дискуссиях и культурой отмены

На вопрос о переносе сопредседателями очередного раунда Международных дискуссий в Женеве из-за войны России в Украине Мария Захарова назвала такое решение «культурой отмены» и «детским» поведением.

«Как ребёнок знаете закрывает лицо руками и говорит — а меня никто не видит, я в домике… Коллективный Запад сейчас говорит — а мы в домике, закрывает лицо руками, закрывает глаза и считает, что кого-то таким образом отменил», — заявила Захарова.

По ее словам, «под видом толерантности, свободы слова и плюрализма» Запад отрицает все, что не укладывается в их мировосприятие.

О мандаринах и эвкалиптах

Захарова также рассказала о своих воспоминаниях об Абхазии, отметив, что практически выросла в Абхазии, потому что в детстве ее родители часто бывали в этом регионе.

«Я обожаю всё, что связано с природой Абхазии, культурой, я по большому счёту начала, ну понимать, чувствовать Кавказ именно вот с Абхазии», — сказала она.

«Я по большому счёту начала, ну понимать, чувствовать Кавказ именно вот с Абхазии, и выросла с пониманием и ощущением того, что что такое Кавказ имена после того, как была с родителями в Сухуми и его окрестностях», — добавила Захарова.

«Больше всего вот это вот потрясающее сочетание моря и эвкалиптов, я не знаю, вот этот запах люблю конечно, с детства является любимым. И, кстати говоря, впервые увидела, как расцветают мандарины, вот этот тонкий аромат мандариновых цветков», — добавила она.

