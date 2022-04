Специальный представитель ЕС по управлению кризисами на Южном Кавказе и в Грузии, сопредседатель Женевских международных дискуссий Тойво Клаар, ответил на обвинения Москвы в переносе 56-го раунда дискуссий.

Директор Четвертого департамента МИД России по делам СНГ Денис Гончар заявил, что сопредседатели дискуссий от ЕС, ООН и ОБСЕ «фактически взяли в заложники решающий формат переговоров» и назвал перенос очередного раунда дискуссий «недружественным и политизированным шагом».

«Я не считаю, что (заявление Гончара) точно отражает решение сопредседателей о переносе очередного раунда», — сказал Тойво Клаар в интервью «Civil Georgia».

«Решение о переносе последнего раунда было принято для того, чтобы защитить процесс и избежать ситуации, когда международная обстановка, особенно война в Украине, негативно повлияли бы на ход самого раунда и, следовательно, на дискуссии в целом», — сказал Клаар.

Спецпредставитель ЕС отметил, что несмотря на то, что регулярные подготовительные встречи до отложенного 56-го раунда переговоров, изначально запланированного на март, действительно были отменены, их вовлеченность со всеми участниками дискуссий продолжалась.

«Например, на этой неделе я и моя команда провели встречи и в Тбилиси, и в Сухуми», — сказал он.

По его словам, сопредседатели делают все, чтобы каналы связи между участниками дискуссий оставались открытыми.

В связи с этим Тойво Клаар подчеркнул, что заседания Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети продолжаются в обычном режиме и что горячая линия МНЕС работает без сбоев.

Он подчеркнул, что «сопредседатели остаются приверженными Женевскому процессу. Конечно, важно, чтобы дискуссии в Женеве возобновились как можно скорее, и мы постоянно обсуждаем ситуацию».

«Я полностью осознаю важность, которую люди придают этому процессу, и надеюсь, что вскоре можно будет возобновить консультации с глазу на глаз в поддержку усилий по укреплению доверия и мира на Женевских международных переговорах», — добавил Клаар.

Женевские международные дискуссии начались после августовской войны 2008 года. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая — гуманитарные вопросы.

