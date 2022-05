Секретарь СНБ Армении находится с визитом в Тбилиси

Секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян, который находится с визитом в Тбилиси, сегодня встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, стороны обсудили начатую Россией войну в Украине и ситуацию на Южном Кавказе, а также подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр Гарибашвили сказал Армену Григоряну, что Грузия по-прежнему готова внести свой вклад в региональный диалог для развития экономики, торговли, культуры и других секторов.

В этом контексте они сосредоточили внимание на Инициативе правительства Грузии по политике мирного соседства, платформе, которая была инициирована для восстановления доверия на Южном Кавказе с участием Армении, Азербайджана, США и ЕС.

В то же время в ходе встречи с министром Гомелаури, который также является секретарем Совета национальной безопасности Грузии, стороны подчеркнули важность углубления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности.

Они также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и продолжающуюся войну в Украине.

