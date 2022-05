Министр юстиции Армении находится с визитом в Тбилиси

Министр юстиции Армении Карен Андреасян сегодня в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и со своим грузинским коллегой Рати Брегадзе.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Андреасян и Гарибашвили выразили готовность укреплять двустороннее сотрудничество в сфере юстиции, прав человека и оказания публичных услуг.

Кроме того, они обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе на фоне войны России в Украине. Стороны подчеркнули важность совместной поддержки мира и стабильности в регионе и совместной работы по преодолению существующих вызовов.

Министр Андреасян и Рати Брегадзе открыли платформу грузино-армянского сотрудничества — Грузино-армянский правовой форум.

По сообщению Министерства юстиции Грузии, в рамках визита министр юстиции Армении посетит Национальный архив, Дом юстиции и Пенитенциарную службу.

